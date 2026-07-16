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La curiosa relación entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni: el seleccionador español fue su profesor

El seleccionador español le dio clases en el curso de entrenador y el técnico argentino comenta en la previa a la final que ambos tienen una particular relación.

Luis de la Fuente vs Lionel Scaloni

Luis de la Fuente y la amistad que le une a Lionel Scaloni: fue su profesor en el curso de entrenador | Antena 3 Noticias

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Manuel Pinardo
Publicado:

Lionel Scaloni recuerda con especial cariño su amistad con el seleccionador español, Luis de la Fuente, "además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, yo tengo una particular relación con él". El técnico de España respondía diciendo que está muy ilusionado de enfrentarse a Argentina "por la amistad" que tiene con Scaloni.

La final del Mundial que se juega este domingo en el Estadio de New Jersey de Nueva York. Enfrentará a España y Argentina, disputándose por fin 'La Finalíssima' que ambas selecciones no pudieron jugar en Qatar. El duelo supondrá también una batalla en los banquillos entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, ambos con una particular relación de amistad.

Profesor en el curso de entrenadores

El riojano fue uno de los técnicos de la RFEF que dio clase al argentino en los cursos organizados en la Ciudad del Fútbol. Fue en el año 2017, en los cursos de UEFA PRO (Máximo nivel para entrenar) que organiza el estamento federativo. El seleccionador argentino formó parte de la promoción del 2017 donde está también el actual técnico del Liverpool , Andoni Iraola.

Desde entonces a ambos les une una gran relación, que ninguno de los dos ha ocultado. Todo lo contrario ya que ambos presumen de ello. Pero el domingo y durante el encuentro, dejarán esta amistad de lado. Lionel Scaloni buscará su segundo mundial al frente del equipo nacional argentino y el cuarto para Argentina. Luis de la Fuente buscará seguir haciendo historia su primer título mundial y el segundo de España después de Sudáfrica 2010.

Final España - Argentina

Enfrente estará la vigente campeona mundial, Argentina. Será la final de todas las finales, la Finalissima que no se disputó en marzo: la campeona de Europa contra la de América.

La 'Scaloneta' ha llegado al último partido tirando de épica, compitiendo siempre hasta el final. Lideró el Grupo J tumbando a Argelia, Austria y Jordania y en la fase final ha demostrado su mística campeona con sufridas clasificaciones en la prórroga ante Cabo Verde y Suiza, una polémica remontada ante Egipto y un agónico 1-2 en semis contra Inglaterra.

Ahora llega la gran final, el partido que todos sueñan disputar. 16 años después del Iniestazo en Johannesburgo. Y España lo hará precisamente en Nueva York, la ciudad que da nombre a una de las canciones más escuchadas en el vestuario español... ojalá que, con encanto y con primor, todos nos podamos divertir este domingo con la segunda estrella de esta familia inolvidable.

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