Calendario oficial de cuartos de final de Copa del Rey 2025-2026: día y horario de todos los partidos

Las eliminatorias de cuartos de final se disputarán entre los días 3, 4 y 5 de febrero de 2026. Consulta aquí día y horario de todos los cruces.

Javi Villar celebra su gol al Real Madrid en octavos

Javi Villar celebra su gol al Real Madrid en octavosEFE

La Copa del Rey 2025-26 ya tiene definidos sus cuartos de final tras el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Ocho equipos siguen en liza y solo cuatro lograrán el billete para semifinales. Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Real Betis, Albacete, Deportivo Alavés, Barcelona y Valencia ya conocen su camino en una ronda que promete emoción y quizá alguna que otra sorpresa.

El gran foco estará puesto en el Albacete, único superviviente fuera de Primera División. El conjunto manchego, que viene de eliminar al Real Madrid en octavos, recibirá ahora al Barcelona en el Carlos Belmonte. Para el 'Alba', el duelo supone una oportunidad histórica: dejar fuera de la competición, de forma consecutiva, a los dos gigantes del fútbol español.

El resto de cruces enfrentará al Deportivo Alavés con la Real Sociedad, en un derbi vasco de alto voltaje; al Valencia con el Athletic Club en Mestalla; y al Real Betis con el Atlético de Madrid en el Benito Villamarín, un choque que cerrará la ronda.

Las eliminatorias de cuartos de final se disputarán a partido único entre los días 3, 4 y 5 de febrero de 2026. El martes 3 se jugará el Albacete-Barcelona; el miércoles 4 será el turno de Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic; y el jueves 5 se cerrará la ronda con el Betis-Atlético de Madrid. Todos los encuentros arrancarán a las 21:00 horas.

Calendario de cuartos de final: día y hora de los cruces

  • Albacete - Barcelona: martes 3 de febrero a las 21:00
  • Alavés - Real Sociedad: miércoles 4 de febrero a las 21:00
  • Valencia - Athletic de Bilbao: miércoles 4 de febrero a las 21:00
  • Betis - Atlético de Madrid: jueves 5 de febrero a las 21:00

