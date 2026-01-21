Ter Stegen se marcha cedido al Girona: "Tengo sentimientos encontrados"

Hansi Flick lo adelantó en la rueda de prensa y el Barcelona lo confirmó a última hora del martes: Marc-André ter Stegen jugará cedió en el Girona hasta final de temporada. El portero alemán, sin minutos en la portería azulgrana, se despidió anoche de sus compañeros y del club con el que ha jugado 423 partidos.

"Hoy es mi último día de esta temporada con mis compañeros y el cuerpo técnico del FC Barcelona, y realmente tengo sentimientos encontrados. Tantos recuerdos y emociones me recorren en este momento. Durante casi 12 años, este club, y especialmente este vestuario, han sido mi hogar. Un lugar donde he crecido como jugador y como persona, y donde he vivido momentos inolvidables", indicaba Ter Stegen en sus redes sociales.

"Me siento profundamente agradecido y orgulloso. Amo este club, esta ciudad y esta región. Llevan un sentimiento dentro de mí que nunca se desvanecerá. Su apoyo a lo largo de todos estos años ha sido increíble, gracias de corazón. Al vestuario: gracias por tantos años compartidos, por la vida diaria juntos, las risas, las batallas y el respeto. Los llevo conmigo. Tuve el inmenso honor de llevar el brazalete de capitán, algo que llevaré conmigo para siempre", apunta el portero alemán.

"Ahora mi camino continúa en Catalunya, y realmente estoy deseando lo que viene. Les deseo lo mejor para el resto de la temporada y espero ver muchos más trofeos levantados", finaliza Ter Stegen

El Girona da la bienvenida a Ter Stegen

El Girona ha compartido este miércoles dos vídeos en sus redes sociales en los que muestra los primeros momentos de Ter Stegen como futbolista rojiblanco y el recibimiento del técnico Míchel Sánchez. En las imágenes, el técnico del Girona le dice que está "muy contento" de su llegada porque es "un líder" y porque va a ayudar "mucho" al equipo, undécimo clasificado de LaLiga EA Sports después de encadenar tres victorias consecutivas.

En el vídeo, Ter Stegen añade que está "un poco nervioso por conocer a la gente después de tantos años" en el Barça.

El portero alemán, a la sombra de Joan García en el equipo de Hansi Flick, llega a Montilivi con la intención de tener minutos de cara al Mundial del próximo verano. Después de 423 partidos con la camiseta del Barça, Ter Stegen podría debutar con el Girona en el encuentro del lunes en el Estadi de Montilivi contra el Getafe.

El Barça se ahorra una pequeña parte de su elevada ficha y el Girona encuentra un portero para cubrir el adiós del portero croata Dominik Livakovic, en la puerta de salida desde hace semanas porque quiere irse del club sin llegar a debutar para poder salir a otro equipo para preparar con garantías la Copa del Mundo también. La incógnita es si Míchel Sánchez dará ahora el paso de sentar a Paulo Gazzaniga, su portero titular, para dar la titularidad a Ter Stegen. No lo hizo la temporada pasada con Pau López ni en la presente con Livakovic: los dos llegaron cedidos del Olympique de Marsella y el Fenerbahçe y decidieron salir mitad de curso porque no tenían minutos.