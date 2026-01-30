Calendario de los playoffs de la Champions League: fechas oficiales del Benfica - Real Madrid y Brujas - Atlético de Madrid

Real Madrid y Atlético de Madrid se medirán a Benfica y Brujas en los playoffs de la Champions League 2025 - 2026. El sorteo celebrado en Nyon ha dibujado las ocho eliminatoria previas a los octavos de final: Mónaco - PSG, Galatasaray - Juventus, Benfica - Real Madrid, Borussia Dortmund - Atalanta, Qarabag - Newcastle, Brujas - Atlético de Madrid, Bodo Glimt - Inter de Milán y Olympiacos - Bayer Leverkusen.

Las eliminatoria de los playoffs de la Champions League se jugarán a doble partido: 17 y 18 de febrero (ida); 24 y 25 de febrero (vuelta). La UEFA ya ha hecho oficial el calendario de todas las eliminatorias y los días en los que jugaran Real Madrid y Atlético de Madrid.

El Real Madrid jugará el partido de ida ante el Benfica en el Estadio da Luz (Lisboa) el martes 17 de febrero a las 21:00 horas; mientras que el partido de vuelta se disputará en el Santiago Bernabéu el miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas.

El Atlético de Madrid disputará el partido de ida de los playoffs ante el Brujas el miércoles 18 de febrero a las 21:00 horas; mientras que la vuelta se disputará en el Metropolitano el martes 24 de febrero a las 18:45 horas.

Partidos de ida de los playoffs de la Champions League 2025 - 2026

Martes 17 de febrero

Galatasaray - Juventus (martes 17 de febrero | 18:45 horas)

Mónaco - PSG (martes 17 de febrero | 21:00 horas)

Borussia Dortmund - Atalanta (martes 17 de febrero | 21:00 horas)

Benfica - Real Madrid (martes 17 de febrero | 21:00 horas)

Miércoles 18 de febrero

Qarabag - Newcastle (miércoles 18 de febrero | 18:45 horas)

Brujas - Atlético (miércoles 18 de febrero | 21:00 horas)

Bodo/Glimt - Inter (miércoles 18 de febrero | 21:00 horas)

Olympiacos - Bayer Leverkusen (miércoles 18 de febrero | 21:00 horas)

Partidos de vuelta de los playoffs de la Champions League 2025 - 2026

Martes 24 de febrero

Atlético - Brujas (martes 24 de febrero | 18:45 horas)

Bayer Leverkusen - Olympiacos (martes 24 de febrero | 21:00 horas)

Inter - Bodo/Glimt (martes 24 de febrero | 21:00 horas)

Newcastle - Qarabag (martes 24 de febrero| 21:00 horas)

Miércoles 25 de febrero

Atalanta - Borussia Dortmund (miércoles 25 de febrero | 18:45 horas)

Juventus - Galatasaray (miércoles 25 de febrero | 21:00 horas)

PSG - Mónaco (miércoles 25 de febrero | 21:00 horas)

Real Madrid - Benfica (miércoles 25 de febrero | 21:00 horas)

El cuadro final de la Champions League 2025 -2026

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones, aparte de los emparejamientos, inició los trazos de los dos lados del cuadro, con el Real Madrid y el París Saint Germain por un lado y con el Atlético de Madrid y el Inter por otro, con lo que el conjunto rojiblanco no podría cruzarse con el vigente campeón y con su eterno rival hasta una hipotética final, en el caso de ir superando todas las rondas.

El Real Madrid, que se enfrenta al Benfica, fue al lado izquierdo del cuadro, igual que el Juventus y el Galatasaray; el Mónaco y el París Saint Germain y el Borussia Dortmund y el Atalanta, los otros tres duelos que van por esa zona de las eliminatorias del torneo.

En cambio, el Atlético de Madrid, que se mide al Brujas en dieciseisavos de final, se fue al lado derecho, junto a otros tres enfrentamientos: Bodo/Glimt-Inter, Olympiacos-Bayer Leverkusen y Qarabag-Newcastle.

Los equipos de diferentes lados del cuadro no pueden enfrentarse hasta una hipotética final, siempre que vayan superando todas las rondas de dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales hasta el choque decisivo.