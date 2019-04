Tebas: "Villar, o era muy listo o era muy tonto y no se enteraba de nada"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas comentó la situación en el Comité Ejecutivo de la FIFA por los casos de corrupción y señaló que "la mayoría están en la cárcel o inhabilitados, y (Ángel María) Villar, o era muy listo o muy tonto que no se enteraba de nada".

Durante el acto de la firma del contrato de patrocinio con la empresa Mazda, Tebas comentó la actualidad del Comité Ejecutivo de la FIFA y la relación con el presidente de la Federación Española de Fútbol.

"La mayoría están en la cárcel o inhabilitados, y Villar o era muy listo o muy tonto que no se enteraba de nada. Me preocupa que el presidente de la RFEF no se haya enterado de nada de lo que ha ocurrido", declaró en la rueda de prensa.

Tebas matizó sus declaraciones durante la cumbre de Leaders en Londres acerca de la posibilidad de disputar partidos de LaLiga fuera de España.

"Es muy difícil porque hay que obtener autorizaciones de FIFA, UEFA y la RFEF, por tanto no está en la estrategia de LaLiga a corto plazo. Pero hay otras ligas que lo hacen, y se podría plantear a medio o largo plazo".

Preguntado por cómo afecta el 'Virus FIFA' a los clubes, lo calificó de "eterno problema" y apuntó: "Esperemos que con este inicio de revolución en las instituciones internacionales se pueda plantear una solución a este problema que daña a los clubes y a los campeonatos".