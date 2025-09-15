Tchouaméni, sobre los árbitros: "Toda la gente ha visto lo que ha pasado"

El Real Madrid debuta este martes en la UEFA Champions League recibiendo al Olympique de Marsella en la primera jornada de la fase liga y lo hace tras firmar su cuarta victoria en cuatro partidos en LaLiga. Los de Xabi Alonso ganaron (1-2) al conjunto donostiarra pesea a jugar muchos minutos con uno menos por la expulsión de Dean Huijsen, una acción que provocó la reacción de Xabi Alonso ante Gil Manzano: "Me hacéis pensar mal, esta va al vídeo del CTA seguro".

Aurélien Tchouaméni ha tomado la palabra en la previa del duelo de Champions frente al conjunto francés y se ha referido a los últimos arbitrajes recibidos.

"Los árbitros intentan hacer lo máximo cada partido, lo más importante es ganar el partido, lo hemos hecho... y sobre ellos no tengo nada que decir. Toda la gente ha visto lo que ha pasado y toca mirar hacia delante", ha indicado el jugador francés.

El centrocampista francés se ha referido al objetivo de entrar entre los ochos primeros y acceder directamente a los octavos de final.

"En esta competición que ha cambiado un poco, sabemos que podemos jugar partidos de playoff y ganar la Champions. Si ganamos todos, acabaremos entre los 8 primeros. Lo más importante es el partido de mañana, esperamos empezar la competición mejor posible". ha apuntado Tchouaméni.

"Con Carlo hemos ganado muchos títulos.... Xabi tiene una metodología diferente"

Los periodistas han cuestionado al futbolista francés por las diferencias entre Ancelotti y Xabi Alonso.

"No sé, como he dicho. Con Carlo hemos ganado muchos títulos, es uno de los mejores del mundo. Xabi tiene una metodología diferente, estamos mejorando cada partido y esperemos seguir así, ha explicado Tchouaméni.

"La verdad es que con Xabi desde el principio de la temporada creo que hemos mejorado. Todos los jugadores se sienten bien, jugar a mi nivel... espero que sigamos así", ha señalado el futbolista francés.

Respecto al rendimiento de Mbappé en este comienzo de temporada, Tchouaméni ha recordado que el año pasado "ya marcó un montón de goles"

"No sé... La verdad es que el año pasado Kylian ya marcó un montón de goles y sigue haciéndolo esta temporada. Como equipo, hemos mejorado y podemos ganar partidos. Kylian juega a un nivel increíble como todas las temporadas. Con él tenemos más opciones de ganar", ha explicado Tchouaméni.

