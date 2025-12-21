Una semana después del atentado, Sídney ha celebrado este domingo el homenaje a las víctimas

Una semana después del atentado que conmocionó al país, Sídney y otras ciudades australianas han rendido este domingo homenaje a las víctimas del ataque perpetrado contra miembros de la comunidad judía. El suceso, ocurrido en la playa de Bondi, dejó 16 fallecidos y ha marcado profundamente a la sociedad australiana. El primer ministro, Anthony Albanese, declaró la jornada como día nacional de “reflexión”.

El principal acto tuvo lugar en Bondi, escenario del ataque. A las 18:47 hora local, miles de personas guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas. El homenaje incluyó una interpretación musical de piano y violín y fue retransmitido en directo por la cadena pública ABC. La zona continúa cubierta de flores y mensajes de recuerdo.

Al acto asistieron numerosas autoridades, entre ellas Albanese, que fue recibido con abucheos, y la líder de la oposición, Susan Ley, así como el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ambos aplaudidos por los asistentes. El momento más emotivo llegó con el reconocimiento a Ahmed al Ahmed, representado por su padre, quien logró desarmar a uno de los atacantes y se recupera de las heridas sufridas.

Bajo una intensa lluvia y con un amplio despliegue policial, el homenaje culminó con el encendido de velas, en referencia a la festividad judía de Janucá, que celebraban las víctimas en el momento del ataque.

Actos similares se desarrollaron también en ciudades como Melbourne y Perth. En la capital del estado de Victoria, la vigilia coincidió con una protesta convocada por el grupo Put Australia First, cuyos participantes criticaron al Gobierno por la falta de protección frente a la violencia.

El ataque, atribuido por las autoridades a la ideología del Estado Islámico, ha reabierto el debatesobre el control de armas en Australia. La Policía ha presentado 59 cargos contra uno de los presuntos responsables, mientras el Ejecutivo estudia endurecer la legislación.

El primer ministro destacó además la valentía de varios ciudadanos que intentaron frenar la tragedia y se han convertido en símbolo de unidad y resistencia.