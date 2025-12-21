Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El 55% de las personas mueren sin haber hecho testamento, lo que supone uno de los principales conflictos familiares

Las herencias suelen ser el principal motivo de conflictos familiares una vez muere algún ser querido. Los expertos recomiendan dejarlo todo escrito o recurrir a la herencia en vida, cada vez más utilizada con el fin de evitar posibles litigios.

Paula Hidalgo
Publicado:

Más de la mitad de las personas en España fallece sin haber hecho testamento. Son datos del Consejo General del Notariado. Esto hace que las herencias puedan llegar a convertirse en un problema y crear un conflicto familiar grave. Algo que en estas fechas en las que pasamos más tiempo con la familia, puede convertirse en un tema de conversación desagradable en las cenas de navidad.

Es algo de lo que no se suele hablar, incluso se podría decir que es un tema tabú. "Lo de la muerte lo tengo muy lejos todavía", aseguran. Otros, en cambio, lo hacen más fácil: "Son cuatro hijas las que tengo, las he reunido a las cuatro, al notario y ya está". Pero más del 55% de las personas se van sin dejar nada escrito, algo que puede suponer un "marrón" para los que vienen detrás.

Disputas y enfrentamientos familiares

No es de extrañar que, especialmente en ésta época navideña en las que se suele pasar más tiempo con la familia, se disparen las disputas a raíz de los agravios comparativos: "Es que papá te quería más a ti que a mi", "es que a ti te dieron y a mi no"... Por eso los expertos recomiendan dejarlo todo cerrado, consensuar los testamentos cuando todavía no falta nadie en la mesa. "Son situaciones que los pueden solucionar los papás pero no los herederos", aseguran.

También hay otras alternativas, como la herencia en vida, que cada vez se utiliza más: "Si tengo suficiente patrimonio para acabar mi vida pues a lo mejor es cuestión de que empiece a ceder porque mis hijos lo están pasando mal ahora y es cuando se necesita el dinero". Un escenario que evita lo peor: "Años de tramitación", y que así la herencia deje de convertirse en un problema 'post mortem'.

Pérdida de valor patrimonial

Una mala planificación podría suponer que los herederos acaben vendiendo bienes para pagar el Impuesto de Sucesiones o perder bonificaciones fiscales por desconocimiento. Porque una herencia puede convertirse en un regalo envenenado para algunas economías o para aquellos que desconozcan ciertos puntos clave. Esta falta de conocimientos financieros puede hacer que el esfuerzo de toda una vida se convierta en una carga para los herederos.

Los abogados alertan de que cada vez hay más litigios por herencias, que en muchas ocasiones acaban provocando auténticas fracturas en las familias. Este suele ser uno de los conflictos legales más comunes entre los españoles, por lo que la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) recomienda que siempre se haga testamento y con la asistencia de un profesional especialista en derecho de familia para evitar problemas en un futuro.

