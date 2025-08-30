Calendario completo de los equipos españoles en la Champions League 2025-2026: fechas y horarios

Ya hay calendario de Champions. La UEFA ha publicado hace unas horas las fechas y los horarios de todos y cada uno de los partidos de la 'nueva' liguilla de Champions League 2025-2026 que este año vivirá su segunda edición. Real Madrid, Barça, Atlético, Villarreal y Athletic ya conocen su hoja de ruta para los próximos meses. El objetivo, pasar a octavos o, en el peor de los casos, jugar la eliminatoria de 1/32 como ya hizo el equipo blanco el año pasado (vs Manchester City).

Los encuentros de esta liguilla se disputarán del 16 de septiembre al 28 de enero y en ella participarán un total de 36 equipos y cada uno de ellos se verá las caras contra ocho rivales a lo largo de esta primera fase.

Este es el calendario completo de los cinco equipos españoles en la liguilla de la Champions League.

Real Madrid

1º Jornada (16 septiembre. Real Madrid-Marsella (21.00h)

2º Jornada (30 septiembre): Kairat Almaty - Real Madrid (18.45h)

3º Jornada (22 octubre): Real Madrid - Juventus (21.00h)

4º Jornada (4 noviembre). Liverpool. - Real Madrid (21.00h)

5º Jornada (26 noviembre): Olympiakos - Real Madrid (21.00h)

6º Jornada (10 diciembre): Real Madrid - Manchester City (21.00h)

7º Jornada (20 enero): Real Madrid - Mónaco (21.00h)

8º Jornada (28 enero): Benfica - Real Madrid (21.00h)

Barcelona

1º Jornada (18 septiembre): Newcastle - Barcelona (21.00h)

2º Jornada (1 octubre): Barcelona .- PSG (21.00h)

3º Jornada (21 octubre): Barcelona - Olympiacos (18.45h)

4º Jornada (5 noviembre): Brujas - Barcelona (21.00h)

5º Jornada (25 noviembre): Chelsea - Barcelona (21.00h)

6º Jornada (9 diciembre): Barcelona - Eintracht (21.00h)

7º Jornada (21 enero): Slavia Praga - Barcelona (21.00h)

8º Jornada (28 enero): Barcelona - Copenhague (21.00h)

Atlético de Madrid

1º Jornada (17 septiembre): Liverpool-Atlético de Madrid (21:00 h)

2º Jornada (30 septiembre): Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt (21:00 h)

3º Jornada (21 octubre): Arsenal -Atlético de Madrid (21:00 h)

4º Jornada (4 noviembre): Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise (21:00 h)

5º Jornada (26 noviembre): Atlético de Madrid - Inter de Milán (21:00 h)

6º Jornada (9 diciembre): PSV Eindhoven - Atlético de Madrid (21:00 h)

7º Jornada (21 enero): Galatasaray - Atlético de Madrid (18:45 h)

8º Jornada (28 enero): Atlético de Madrid - Bodo/Glimt (21:00 h)

Athletic de Bilbao

1º Jornada (16 de septiembre): Athletic-Arsenal (18.45 h)

2º Jornada (31 de septiembre): Borussia-Athletic (21.00 h)

3º Jornada (22 de octubre): Athletic-Qarabag (18.45 h)

4º Jornada (5 de noviembre): Newcastle-Athletic (21.00 h)

5º Jornada (25 de noviembre): Slavia Praga-Athletic (21.00 h)

6º Jornada (10 de diciembre): Athletic-PSG (21.00 h)

7º Jornada (21 de enero): Atalanta-Athletic (21.00 h)

8º Jornada (28 de enero): Athletic-Sporting (21.00 h)

Villarreal

1ºJornada: (16 de septiembre): Tottenham-Villarreal (21.00 h)

2º Jornada: (1 de octubre): Villarreal-Juventus de Turín (21.00 h)

3º Jornada: (21 de octubre): Villarreal-Manchester City (21.00 horas)

4º Jornada: (5 de noviembre): Pafos FC-Villarreal (18.45 horas)

5º Jornada: (25 de noviembre): Borussia Dortmund-Villarreal (21.00 horas)

6º Jornada: (10 de diciembre): Villarreal-FC Copenhague (18.45 horas)

7º Jornada: (20 de enero): Villarreal-Ajax de Ámsterdam (21.00 horas)

8º Jornada: (28 de enero): Bayer Leverkusen-Villarreal (21.00 horas)

Así funciona la fase liga 2025-26

En cuanto al funcionamiento de esta liguilla, cada equipo jugará cuatro partidos en casa y cuatro fuera, clasificándose los ocho primeros de forma directa para los octavos de final. Los clubes entre el 9º y el 24º puesto jugarán un playoff, entre los días 17/18 y 24/25 de febrero para completar la ronda de octavos de final.

Las rondas eliminatorias comenzarán el 10 y 11 de marzo con los partidos de ida de 1/8 de final, jugándose los duelos de vuelta los días 17 y 18 de marzo. Los cuartos de final de la Champions League 2025 - 26 se jugarán los días 7/8 de abril (ida) y 14/15 de abril (vuelta).

Las semifinales tendrán lugar los días 28/29 de abril (ida) y 5/6 de mayo (vuelta). Por último, la gran final se disputará en el estadio Puskas Arena de Budapest el 30 de mayo de 2026.

El sorteo de los playoffs eliminatorios será el 30 de enero y el de octavos, cuartos, semifinales y final el 27 de febrero.

