Ni Real Madrid, ni Barcelona: el Superordenador predice el próximo campeón de la Champions

PSG, vigente campeón, aparece en tercer lugar; Barça y Real Madrid quedan por detrás en las predicciones de Big Data. ¿Quiénes son los grandes favoritos?

Trofeo de la Champions League en el Forum Grimaldi

Trofeo de la Champions League en el Forum GrimaldiReuters

Luis F. Castillo
Publicado:

La Champions League 2025-26 arranca el próximo 16 de septiembre con el atractivo del nuevo formato que debutó el curso pasado y que se mantendrá en esta edición: una fase liga previa a los playoff antes de los octavos de final. Sobre el papel, el PSG de Luis Enrique, vigente campeón tras imponerse al Inter de Milán en la final, aparece como gran favorito. Sin embargo, las predicciones de OPTA ofrecen un panorama distinto.

Liverpool y Arsenal, grandes favoritos

El Superordenador sitúa al Liverpool como principal candidato con un 20,4% de probabilidades de levantar la 'Orejona', seguido por el Arsenal con un 16%. Ambos conjuntos han protagonizado un mercado ambicioso: los 'reds' han invertido 484 millones en fichajes como Wirtz, Isak, Ekitiké, Frimpong y Kerkez, ,mientras que los 'gunners' desembolsaron 293 millones en refuerzos como Zubimendi, Eze, Gyökeres, Madueke, Mosquera, Norgaard y Kepa.

El PSG, pese a mantener la estructura que le dio el título la pasada temporada, solo figura en tercer lugar con un 12% de opciones. La principal novedad en la plantilla está en la portería, tras la salida de Gianluigi Donnarumma y la llegada de Lucas Chevalier.

¿Y los equipos españoles?

En cuanto a los equipos españoles, el Barcelona supera al Real Madrid en las predicciones. El conjunto azulgrana aparece quinto en la lista con un 8,4% de probabilidades, el mismo porcentaje que el Manchester City, mientras que los blancos caen hasta la séptima posición con un 5,8%. El Atleti tiene apenas un 0,6% de opciones.

Con Liverpool y Arsenal al frente, la edición 2025-26 de la Champions se presenta abierta y con pronóstico incierto, aunque con los grandes de Europa dispuestos a desafiar a las matemáticas del Big Data.

