Los demócratas denuncian que el Gobierno de Estados Unidos publique los archivos de Epstein de manera parcial

Este sábado, el líder del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha acusado a Donald Trump y a su gobierno de incumplir la ley, tras la publicación parcial de los archivos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. La divulgación, realizada por el Departamento de Justicia al borde del plazo legal, ha generado una fuerte polémica debido a la ausencia de documentos clave y a la abundancia de censuras en los materiales hechos públicos.

Según ha afirmado Schumer en un mensaje en su red social X: "La ley aprobada por el Congreso exige la divulgación completa de los archivos de Epstein para garantizar una transparencia total. Este conjunto de documentos, con abundantes censuras, publicado hoy por el Departamento de Justicia es solo una fracción del conjunto de pruebas".

Este viernes el Departamento de Justicia publicó parte de la documentación del caso, después de que Donald Trump modificara su postura inicial sobre la divulgación de los archivos, y aceptara la aplicación de una ley bipartidista que obligaba a hacerlos públicos. Sin embargo, varios altos responsables del Partido Demócrata consideran que la publicación no satisface los criterios de transparencia establecidos, ya que numerosos documentos aparecen con partes ocultas, fotografías con los rostros tapados y, especialmente, la ausencia del material presentado ante el gran jurado, considerado clave para identificar a los responsables de los abusos.

Exigen los documentos sin censura

Las críticas no se han limitado al liderazgo demócrata en el Congreso. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha acusado directamente a la administración Trump de seguir ocultando información relevante. En un mensaje en redes sociales, Newsom ha señalado: "Ahora sabemos que la administración de Trump siegue ocultando archivos".

Otros que también han criticado los pasos dados por el Departamento de Justicia han sido algunos políticos republicanos como el representante por Kentucky Thomas Massie y Ro Khanna. El primero de ellos ha reconocido en su cuenta de X: "Lamentablemente, el documento publicado hoy por (la fiscal general) Pam Bondi y (su adjunto) Todd Blanche no cumple ni con el espíritu ni con la letra de la ley que Donald Trump firmó hace apenas 30 días. Ro Khanna tiene razón".

No es la primera vez que la divulgación de los archivos de Epstein genera controversia. En septiembre, el Congreso publicó más de 33.000 páginas entregadas por el propio Departamento de Justicia, pero gran parte del material ya era de dominio público, lo que incrementó la presión para que se hicieran públicos documentos realmente inéditos.

Desaparecen 16 fotografías del caso Epstein

Al menos 16 archivos han sido retiradas sin previo aviso del sitio web público del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que aloja documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Entre el material eliminado se encuentra una fotografía en la que aparecía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell. La desaparición de los archivos ha ocurrido en menos de 24 horas, ya que el viernes estaban disponibles y el sábado ya no podían consultarse.

Ante esta noticia, el Departamento de Justicia no ha respondido a las preguntas sobre la desaparición de los archivos, pero sí que ha afirmado en una publicación en X que "las fotos y otros materiales seguirán siendo revisados y censurados conforme a la ley, por exceso de cautela, a medida que recibamos información adicional".

¿Quién es Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 acusado de abuso sexual y tráfico de menores a principios de los años 2000. El caso adquirió una enorme repercusión internacional por las conexiones del financiero con figuras influyentes como el príncipe Andrés del Reino Unido, Bill Clinton y el propio Donald Trump. Epstein murió en prisión ese mismo año, hallado ahorcado en su celda, en circunstancias que siguen siendo objeto de debate y desconfianza pública.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.