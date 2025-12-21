Elecciones Extremadura: Nuevo intento de asalto en Correos en Extremadura sin consecuencias para los votos

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras registrarse dos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura en las horas previas a la apertura de los colegios electorales. Los hechos tuvieron lugar en distintos puntos de la provincia de Cáceres y, según fuentes de la investigación, en ningún caso se vieron afectados los votos que estaban bajo custodia.

El primer incidente se produjo en Malpartida de Cáceres alrededor de las 6:45 de la mañana. Los autores no lograron acceder a las instalaciones de Correos y abandonaron el lugar sin sustraer ningún objeto, y posteriormente acudieron los agentes de la Guardia Civil.

El segundo intento tuvo lugar en la localidad cacereña de Alagón del Río, donde un grupo de individuos trató de forzar sin éxito la entrada de la oficina. Al no conseguir su objetivo, accedieron a un edificio colindante que alberga dependencias municipales, de donde se llevaron una pequeña cantidad de dinero en efectivo.

La Guardia Civil mantiene abiertas diligencias para identificar y detener a los responsables de ambos sucesos. En los dos casos, el voto por correo no sufrió ningún tipo de manipulación ni robo.

Los incidentes "no han tenido impacto alguno"

El delegado de Gobierno de Extremadura, José Luis Quintana, ha declarado este domingo que los intentos de robo de esta madrugada en las oficinas de Correos de estos municipios extremeños "no han tenido impacto alguno", ni en el proceso electoral ni en el voto por correo.

La comparecencia de Quintana en Badajoz se ha situado en el marco de un balance del inicio de la jornada electoral, donde ha explicado que en ninguno de los casos han llevado a cabo ninguna sustracción y no se ha visto afectado el voto por correo. También ha afirmado que la jornada está transcurriendo con normalidad desde el punto de vista de la seguridad y que no se ha producido ninguna incidencia hasta el momento, más allá de la falta de papeletas en algún colegio. Este inconveniente ya ha sido subsanado por parte de la autoridad electoral competente.

En total, 1.199 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han desplegado en Extremadura para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral.

Investigación abierta y antecedentes similares

Estos hechos se producen después de lacontroversia surgida días atrás por el robo de papeletas en la oficina de Correos de Fuente de Cantos. En aquel caso, la Guardia Civil logró recuperar los votos y atribuyó el suceso a delincuencia común.

Según la investigación, el grupo implicado sustrajo 124 papeletas y unos 14.000 euros tras asaltar tres oficinas postales, relacionándose estos hechos con otros robos cometidos previamente en Talavera la Real y Villafranco del Guadiana. Entre octubre y noviembre se registraron asaltos en un total de cuatro oficinas más.

Ante esta situación, la Guardia Civil decidió reforzar la vigilancia en aquellas oficinas donde se concentraba un mayor número de votos por correo, una medida que no incluía los centros afectados por los intentos de robo registrados este domingo.

