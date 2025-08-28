Sorteo Champions League fase liga 2025-26 en directo: rivales y partidos de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

La UEFA celebra la tarde de hoy jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025 -26, un total de 36 equipos conocerán a sus ocho rivales en esa primera fase de la competición, que se extenderá del 16 de septiembre al 28 de enero.

Como la temporada pasada, cada equipo jugará cuatro partidos en casa y cuatro fuera, clasificándose los ocho primeros de forma directa para los octavos de final. Los clubes entre el 9º y el 24º puesto jugarán un playoff, entre los días 17/18 y 24/25 de febrero para completar la ronda de octavos de final.

Las rondas eliminatorias comenzarán el 10 y 11 de marzo con los partidos de ida de 1/8 de final, jugándose los duelos de vuelta los días 17 y 18 de marzo. Los cuartos de final de la Champions League 2025 - 26 se jugarán los días 7/8 de abril (ida) y 14/15 de abril (vuelta).

Las semifinales tendrán lugar los días 28/29 de abril (ida) y 5/6 de mayo (vuelta). Por último, la gran final se disputará en el estadio Puskas Arena de Budapest el 30 de mayo de 2026.

El sorteo de los 'play-offs' eliminatorios será el 30 de enero y el de octavos, cuartos, semifinales y final el 27 de febrero.

Calendario de la Champions League 2025 - 26

- Fase Liga Champions League : del 16 de septiembre de 2025 al 28 de enero de 2026.

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025.

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025.

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025.

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025.

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025.

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025.

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026.

Jornada 8: 28 de enero de 2026.

- Sorteo playoffs : 30 de enero 2026.

- Playoffs : 17/18 (ida) y 24/25 (vuelta) de febrero de 2026.

- Sorteo de octavos, cuartos y semifinales : 27 de febrero de 2026.

- Octavos de final : 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.

- Cuartos de final : 7/8 y 14/15 de abril de 2026

- Semifinales : 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026.

- Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest).

Equipos clasificados Champions League 2025 - 26

Los 36 equipos clasificados para el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025 - 26 son los siguientes: Ajax, Arsenal, Atalanta, Athletic Club, Atlético de Madrid, Benfica, Bodø/Glimt, Borussia Dortmund, Brujas, FC Barcelona, Bayern de Múnich, Chelsea, Copenhague, Frankfurt, Galatasaray, Inter de Milán, Juventus, Bayer Leverkusen, Qarabağ, Kairat Almaty, Liverpool, Manchester City, Olympique de Marsella, Mónaco, Nápoles, Newcastle, Olympiacos, Pafos FC, PSG, PSV, Real Madrid, Slavia de Praga, Sporting CP, Tottenham, Unión SG y Villarreal.

Los 4 bombos del sorteo de la fase liga de Champions