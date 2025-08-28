Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Champions League

Sorteo Champions League fase liga 2025-26 en directo: rivales y partidos de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

Sigue en directo el sorteo de la fase de liga de la Champions League, en el que los cinco españoles esperan rivales.

Un bombo de un sorteo de la Champions League

Un bombo de un sorteo de la Champions LeagueEFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

La UEFA celebra la tarde de hoy jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025 -26, un total de 36 equipos conocerán a sus ocho rivales en esa primera fase de la competición, que se extenderá del 16 de septiembre al 28 de enero.

Como la temporada pasada, cada equipo jugará cuatro partidos en casa y cuatro fuera, clasificándose los ocho primeros de forma directa para los octavos de final. Los clubes entre el 9º y el 24º puesto jugarán un playoff, entre los días 17/18 y 24/25 de febrero para completar la ronda de octavos de final.

Las rondas eliminatorias comenzarán el 10 y 11 de marzo con los partidos de ida de 1/8 de final, jugándose los duelos de vuelta los días 17 y 18 de marzo. Los cuartos de final de la Champions League 2025 - 26 se jugarán los días 7/8 de abril (ida) y 14/15 de abril (vuelta).

Las semifinales tendrán lugar los días 28/29 de abril (ida) y 5/6 de mayo (vuelta). Por último, la gran final se disputará en el estadio Puskas Arena de Budapest el 30 de mayo de 2026.

El sorteo de los 'play-offs' eliminatorios será el 30 de enero y el de octavos, cuartos, semifinales y final el 27 de febrero.

Calendario de la Champions League 2025 - 26

- Fase Liga Champions League: del 16 de septiembre de 2025 al 28 de enero de 2026.

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025.

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025.

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025.

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025.

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025.

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025.

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026.

Jornada 8: 28 de enero de 2026.

- Sorteo playoffs: 30 de enero 2026.

- Playoffs: 17/18 (ida) y 24/25 (vuelta) de febrero de 2026.

- Sorteo de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero de 2026.

- Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.

- Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

- Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026.

- Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest).

Equipos clasificados Champions League 2025 - 26

Los 36 equipos clasificados para el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025 - 26 son los siguientes: Ajax, Arsenal, Atalanta, Athletic Club, Atlético de Madrid, Benfica, Bodø/Glimt, Borussia Dortmund, Brujas, FC Barcelona, Bayern de Múnich, Chelsea, Copenhague, Frankfurt, Galatasaray, Inter de Milán, Juventus, Bayer Leverkusen, Qarabağ, Kairat Almaty, Liverpool, Manchester City, Olympique de Marsella, Mónaco, Nápoles, Newcastle, Olympiacos, Pafos FC, PSG, PSV, Real Madrid, Slavia de Praga, Sporting CP, Tottenham, Unión SG y Villarreal.

Los 4 bombos del sorteo de la fase liga de Champions

  • Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona.
  • Bombo 2: Arsenal, Benfica, Brujas, Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus y Eintracht.
  • Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Bodø/Glimt y Marsella.
  • Bombo 4: Mónaco, Copenhague, Ferencvaros, Galatasaray, Union SG, Athletic, Kairat Almaty, Pafos FC y Newcastle.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Cancelan el rescate de Natalia Nagovitsyna en el Pico Pobeda: "No se ha detectado ninguna señal de vida"

Natalia Nagovitsyna, en una expedicion
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Cuándo serán las rondas eliminatorias de la Champions

Las rondas eliminatorias comenzarán el 10 y 11 de marzo con los partidos de ida de octavos de final, jugándose los duelos de vuelta los días 17 y 18 de marzo.

Los cuartos de final de la Champions League 2025 - 26 se jugarán los días 7/8 de abril (ida) y 14/15 de abril (vuelta).

Las semifinales tendrán lugar los días 28/29 de abril (ida) y 5/6 de mayo (vuelta).

Por último, la gran final se disputará en el estadio Puskas Arena de Budapest el 30 de mayo de 2026.

imagen de perfil
Luis F. Castillo

Sorteo Champions League fase liga 2025-26 en directo: conoce rivales y partidos

¡Buenas tardes! La nueva Liga de Campeones arranca hoy en el Forum Grimaldi de Mónaco con el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025 -26.

Un total de 36 equipos conocerán a sus ocho rivales en esa primera fase de la competición, que se extenderá del 16 de septiembre al 28 de enero.

Como la temporada pasada, cada equipo jugará cuatro partidos en casa y cuatro fuera, clasificándose los ocho primeros de forma directa para los octavos de final.

Los clubes entre el 9º y el 24º puesto jugarán un playoff, entre los días 17/18 y 24/25 de febrero para completar la ronda de octavos de final.

Tic, tac... ¡el sorteo arranca en apenas una hora! Real Madrid, Barça, Atlético, Athletic y Villarreal buscan rivales.

Publicidad

Deportes

Un bombo de un sorteo de la Champions League

Sorteo Champions League fase liga 2025-26 en directo: rivales y partidos de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

Chris Froome, tras sufrir una caída en el UAE Tour el pasado mes de febrero

Chris Froome, hospitalizado tras ser atropellado por un coche en Francia

Natalia Nagovitsyna, en una expedicion

Cancelan el rescate de Natalia Nagovitsyna en el Pico Pobeda: "No se ha detectado ninguna señal de vida"

Daniil Medvedev, en su partido ante Benjamin Bonzi en el US Open
US Open

Ya hay multa para Daniil Medvedev por su último 'show' en el US Open

Emma Raducanu y Carlos Alcaraz, en el partido de dobles mixto del US Open
US Open

Emma Raducanu se pronuncia sobre el nuevo look de Alcaraz: "Creo que le queda genial"

Aleksander Ceferin y Joan Laporta en la final de la Champions League femenina en 2024
Fútbol

La UEFA, receptiva a que el Barcelona juegue como visitante su primer partido de la Champions League

El máximo organismo del fútbol europeo vería con buenos ojos la petición del Barça de jugar su primer partido de la Champions fuera de casa para contar con más tiempo para tener listo el Camp Nou.

Novak Djokovic, en acción ante Zachary Svajda en el US Open
US Open

Djokovic se deja un set ante Zachary Svajda antes de meterse en la tercera ronda del US Open

El serbio, cuatro veces campeón del US Open (2011, 2015, 2018 y 2023), remonta ante el número 145 del mundo para citarse con Cameron Norrie en la tercera ronda de Flushing Meadows, Nueva York.

Carlos Alcaraz, en acción en el US Open

Carlos Alcaraz - Luciano Darderi: día, hora y dónde ver el partido de tercera ronda del US Open

Carlos Alcaraz ejecuta un revés ante Mattia Bellucci

Carlos Alcaraz: "La derrota del año pasado me resultó realmente útil"

Mattia Bellucci felicita a Carlos Alcaraz tras la segunda ronda del US Open

Carlos Alcaraz arrolla a Bellucci y se cita con Luciano Darderi en la tercera ronda del US Open

Publicidad