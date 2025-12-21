España se acerca al pico de la gripe antes de Navidad: "Es el peor momento para enfermar"

Especialmente intensa y adelantada. La incidencia en atención primaria ha alcanzado los 349,5 casos por cada 100.000 habitantes, más del doble que la semana anterior, un nivel que no se registraba desde hace más de una década. Aunque los datos más recientes apuntan a una ralentización del crecimiento, los hospitales siguen recibiendo pacientes, sobre todo personas mayores y con patologías previas.

En Galicia, la evolución de la gripe refleja esa misma tendencia de contención incipiente. Según explica Marta Piñeiro, directora del Centro Gallego para el Control y Prevención de Enfermedades, los indicadores muestran "un leve parón" en la expansión del virus.

Las consultas en atención primaria han descendido alrededor de un 10 % respecto a la semana anterior, mientras que las hospitalizaciones han registrado un pequeño aumento, inferior al 1 %. "Parece que se ha estabilizado un poquito, pero hay que consolidar esta semana", advierte Piñeiro, recordando que los datos previos estuvieron condicionados por un festivo y una huelga sanitaria. Pero "todo apunta a que la comunidad podría estar ya en el pico o muy cerca de él", añade Marta.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y el riesgo que suponen las reuniones familiares y los viajes, la vacunación vuelve a situarse en el centro de la estrategia. Este fin de semana, Galicia ha activado una campaña extraordinaria: los 14 hospitales abrieron el sábado, y los siete grandes centros de referencia lo hacen este domingo, para facilitar la inmunización frente a gripe y covid.

"La vacunación es la medida más efectiva", insiste Marta Piñeiro. En las colas de vacunación de Ourense, ese mensaje cala entre los ciudadanos. Pablo, que se vacuna cada año, lo tiene claro: "A una edad hay que vacunarse siempre".

Los profesionales sanitarios confirman un repunte del interés. Iria Conde, enfermera, explica que muchas personas se están animando ahora "porque la intensidad de este año anima y asusta a la vez".

En Galicia, el virus se está mostrando más intenso que el año pasado. Predomina el subtipo H3N2, responsable de alrededor del 85 % de los casos, mientras que el resto corresponde a otro subtipo circulante. "No es un año dramático, pero sí más intenso", señala Piñeiro.

A nivel estatal, esta combinación de alta transmisión y menor inmunidad previa explica el elevado número de contagios y el aumento de hospitalizaciones, aunque en algunas comunidades los ingresos graves en UCI son menores que en campañas anteriores, un dato que se asocia a mejores coberturas vacunales.

Pese a la estabilización, el impacto asistencial sigue siendo notable. María y Mari Carmen, pacientes del área de Santiago de Compostela, nos cuentan que sus centros de salud están saturados. El padre de David lleva dos semanas ingresado en el Hospital de Santiago con neumonía: "Nos coincidió el puente de diciembre, la huelga de médicos y ahora la Navidad. Esperamos que le den pronto el alta, pero toca resignarse".

Historias como esta se repiten en toda España, donde algunos hospitales han tenido que habilitar camas adicionales y aplazar intervenciones no urgentes.

El temor ahora es que las celebraciones navideñas den un último empujón a los contagios. María lo resume con preocupación: "Claro, ahora nos vamos a reunir todos, y sin mascarilla". María José, mientras se vacuna, añade: "Nos reunimos con amigos, con familia y nos pondremos peor".

Por eso, las recomendaciones siguen vigentes: vacunarse, usar mascarilla si hay síntomas, ventilar espacios, lavarse las manos y reducir interacciones con personas vulnerables. "La mascarilla es un método barrera efectivo para disminuir contagios", recuerda Marta Piñeiro.

Algunos ya han decidido adelantarse al riesgo. Mercedes reducirá la lista de invitados: "Seremos poquitos". Consuelo optará por unas fiestas tranquilas: "Este año las pasaremos solitos". Su mensaje final es compartido, disfrutar de la Navidad, pero "con sentidiño". Porque, aunque los datos inviten a un cierto alivio, la gripe aún no ha dicho su última palabra.

