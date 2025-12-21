Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Francia

Carla Bruni anuncia el fin de su tratamiento contra el cáncer de mama tras cinco años

La cantante comunica en Instagram que ha concluido la hormonoterapia iniciada tras su diagnóstico en 2019 y lanza un mensaje de apoyo y prevención dirigido a otras mujeres.

Imagen de archivo de Carla Bruni.

Imagen de archivo de Carla Bruni.GTRES

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

La cantante y modelo Carla Bruni, esposa del expresidente francés Nicolas Sarkozy, anunció este sábado que ha concluido el tratamiento contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado a finales de 2019. La artista, de 57 años, comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram.

En su mensaje, Bruni explicó que ha puesto fin a cinco años de hormonoterapia, una fase que se suma a la cirugía y la radioterapia que formaron parte de su proceso de curación. "Hoy, sábado 20 de diciembre de 2025, termino cinco años de terapia hormonal tras ser diagnosticada con cáncer de mama a finales de 2019. Cirugía, radioterapia, terapia hormonal: este es el camino que debemos seguir para curar este tipo de cáncer", escribió.

Agradecimiento a la ciencia

La intérprete destacó la importancia del tratamiento recibido, pese a sus dificultades. "A pesar de sus efectos secundarios bastante agresivos, estoy agradecida a la ciencia por haber inventado la hormonoterapia: protege eficazmente contra las recaídas, que son frecuentes en los años posteriores al diagnóstico", señaló en la publicación, acompañada de una fotografía en la que aparece sonriente y recostada.

Mensaje de apoyo y prevención

Bruni aprovechó el anuncio para dirigirse a las mujeres que atraviesan una situación similar. Animó a mantener la fortaleza y la paciencia durante el proceso médico, subrayando que, aunque "es un tratamiento bastante duro", su eficacia "puede salvarles la vida".

Asimismo, insistió en la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz. "Quiero decir una vez más a todas las mujeres que lean esta publicación que no duden en hacerse las pruebas de detección cada año, si es posible", añadió. La cantante también expresó su gratitud al equipo médico que la atendió durante estos años por su competencia y humanidad.

Contexto personal y judicial

La noticia positiva en el ámbito de la salud contrasta con el momento judicial que atraviesan Bruni y su marido. Esta misma semana, la Fiscalía de París solicitó que ambos sean enviados a juicio, junto a otras personas, por presuntas presiones a un testigo clave en el caso de la financiación libia de la campaña presidencial de 2007 de Nicolas Sarkozy.

El exmandatario ya fue condenado en septiembre a cinco años de cárcel por este asunto, una sentencia que actualmente se encuentra sujeta a apelación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Nick Reiner estaba diagnosticado de esquizofrenia cuando presuntamente mató a sus padres

Nick Reiner estaba diagnosticado de esquizofrenia cuando presuntamente mató a sus padres

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de Carla Bruni.

Carla Bruni anuncia el fin de su tratamiento contra el cáncer de mama tras cinco años

Suecia propone bajar la edad penal a los 13 años para reducir la violencia juvenil

Suecia propone bajar la edad penal a los 13 años para reducir la violencia juvenil

Río de Janeiro

Fracasa la operación policial más mortífera de Brasil que dejó 121 muertos

Primer ministro de Pakistán, Imran khan.
CORRUPCIÓN

Condenados el ex primer ministro Imran Khan y su esposa a 17 años de cárcel por un caso de corrupción

Policía francesa
HOMBRE ARMADO

La Policía mata a tiros a un hombre armado con un cuchillo

EE.UU. responde con ataques masivos al Estado Islámico tras la muerte de tres ciudadanos estadounidenses
ATAQUES SIRIA

Imágenes de los ataques masivos al Estado Islámico tras la muerte de tres ciudadanos estadounidenses

Desde EEUU aseguran que estos ataques buscan desestabilizar la infraestructura del grupo yihadista y evitar nuevos atentados contra sus ciudadanos.

Nick Reiner estaba diagnosticado de esquizofrenia cuando presuntamente mató a sus padres
ASESINATO

Nick Reiner estaba diagnosticado de esquizofrenia cuando presuntamente mató a sus padres

El joven llevaba años luchando contra una adicción a las drogas y al alcohol.

Imagen de la Fontana di Trevi

La Fontana di Trevi será de pago: costará dos euros a partir de febrero

Imagen de aviones

Un piloto se niega a despegar después de que lo despidieran: "El avión no sale hasta que no nos paguen"

Imagen de un puerto

EEUU estudia cerrar la entrada a los barcos españoles por haber negado escalas de barcos con armas para Israel

Publicidad