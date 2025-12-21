Carla Bruni anuncia el fin de su tratamiento contra el cáncer de mama tras cinco años

La cantante y modelo Carla Bruni, esposa del expresidente francés Nicolas Sarkozy, anunció este sábado que ha concluido el tratamiento contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado a finales de 2019. La artista, de 57 años, comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram.

En su mensaje, Bruni explicó que ha puesto fin a cinco años de hormonoterapia, una fase que se suma a la cirugía y la radioterapia que formaron parte de su proceso de curación. "Hoy, sábado 20 de diciembre de 2025, termino cinco años de terapia hormonal tras ser diagnosticada con cáncer de mama a finales de 2019. Cirugía, radioterapia, terapia hormonal: este es el camino que debemos seguir para curar este tipo de cáncer", escribió.

Agradecimiento a la ciencia

La intérprete destacó la importancia del tratamiento recibido, pese a sus dificultades. "A pesar de sus efectos secundarios bastante agresivos, estoy agradecida a la ciencia por haber inventado la hormonoterapia: protege eficazmente contra las recaídas, que son frecuentes en los años posteriores al diagnóstico", señaló en la publicación, acompañada de una fotografía en la que aparece sonriente y recostada.

Mensaje de apoyo y prevención

Bruni aprovechó el anuncio para dirigirse a las mujeres que atraviesan una situación similar. Animó a mantener la fortaleza y la paciencia durante el proceso médico, subrayando que, aunque "es un tratamiento bastante duro", su eficacia "puede salvarles la vida".

Asimismo, insistió en la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz. "Quiero decir una vez más a todas las mujeres que lean esta publicación que no duden en hacerse las pruebas de detección cada año, si es posible", añadió. La cantante también expresó su gratitud al equipo médico que la atendió durante estos años por su competencia y humanidad.

Contexto personal y judicial

La noticia positiva en el ámbito de la salud contrasta con el momento judicial que atraviesan Bruni y su marido. Esta misma semana, la Fiscalía de París solicitó que ambos sean enviados a juicio, junto a otras personas, por presuntas presiones a un testigo clave en el caso de la financiación libia de la campaña presidencial de 2007 de Nicolas Sarkozy.

El exmandatario ya fue condenado en septiembre a cinco años de cárcel por este asunto, una sentencia que actualmente se encuentra sujeta a apelación.

