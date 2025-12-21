Algunas anécdotas de las elecciones en Extremadura

Hoy, 21 de diciembre, Extremadura ha vivido sus elecciones anticipadas, unas votaciones que prometen marcar el futuro político de la comunidad, y que también dejan numerosos momentos curiosos, anécdotas y memes. Entre las papeletas y los cafés matutinos, los colegios electorales han visto de todo:

El invierno llega a Extremadura en plena jornada electoral

El invierno inicia oficialmente a las 16:03 horas este 2025, lo que implica que todo aquel que entre al colegio electoral antes de dicha hora entrará siendo otoño... Y con toda probabilidad saldrá ya siendo invierno

Las monjas de clausura de Badajoz acuden a votar

Las monjas de clausura de Badajoz han salido de su vida habitual, aisladas del exterior, para participar en las elecciones mostrando así su compromiso cívico. Las Clarisas aprovecharon la ocasión para pedir a los políticos que tengan en cuenta las necesidades de las familias.

Otros dos nuevos intentos de robo en las oficinas de Correos en Extremadura

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras registrarse dos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura en las horas previas a la apertura de los colegios electorales. Los hechos tuvieron lugar en Malpartida de Cáceres alrededor de las 6:45 de la mañana y en la localidad cacereña de Alagón del Río donde un grupo de individuos trató de forzar sin éxito la entrada de la oficina.

A mediodía, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, aseguraba que las tentativas de robo reportadas esta madrugada en dos oficinas de Correos "no han tenido impacto alguno" ni en el proceso electoral ni en los sobres por correo.

María Guardiola acude a votar con su hijo en Extremadura y pide "trabajar y dejar incluso las siglas a un lado en beneficio" de la región

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha ejercido su derecho a voto, y lo ha hecho, acompañada por su hijo. Desde el colegio electoral, Guardiola ha hecho un llamamiento a la participación para que la gente acuda a votar. Asimismo, ha detallado que el día de hoy es "intenso" y lo califica de "histórico" tanto para ella como para toda la región.

Para Guardiola, estos comicios sirven para "construir", para "mejorar" y para "ofrecer una Extremadura mejor".

En Campillo de Deleitosa y Mesas de Ibor hay más censados fuera de España que en su localidad.

En estas localidades extremeñas se observa un fenómeno interesante: la mayoría de sus vecinos están empadronados fuera del país. Esto refleja la emigración que ha sufrido la región a lo largo de los años, con personas que buscan trabajo, estudios u oportunidades en el extranjero, dejando atrás pueblos con menos habitantes de los que realmente pertenecen a la comunidad.

Casi 16.000 extremeños podrán votar por primera vez.

Este año, cerca de 16.000 jóvenes de Extremadura tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto por primera vez. Se trata de una cifra significativa que representa la entrada de una nueva generación en la vida política de la región, con ideas frescas y perspectivas distintas que podrán influir en el futuro de sus municipios y del país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.