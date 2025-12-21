Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

EXTREMADURA 21D

Algunas anécdotas de las elecciones en Extremadura

Repasamos los mejores momentos que han marcado la jornada electoral 21D.

Televisiones y radios se vuelcan el domingo con las elecciones en Extremadura, con información, directos y análisis

Algunas anécdotas de las elecciones en Extremadura | EUROPAPRESS

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

Hoy, 21 de diciembre, Extremadura ha vivido sus elecciones anticipadas, unas votaciones que prometen marcar el futuro político de la comunidad, y que también dejan numerosos momentos curiosos, anécdotas y memes. Entre las papeletas y los cafés matutinos, los colegios electorales han visto de todo:

El invierno llega a Extremadura en plena jornada electoral

El invierno inicia oficialmente a las 16:03 horas este 2025, lo que implica que todo aquel que entre al colegio electoral antes de dicha hora entrará siendo otoño... Y con toda probabilidad saldrá ya siendo invierno

Las monjas de clausura de Badajoz acuden a votar

Las monjas de clausura de Badajoz han salido de su vida habitual, aisladas del exterior, para participar en las elecciones mostrando así su compromiso cívico. Las Clarisas aprovecharon la ocasión para pedir a los políticos que tengan en cuenta las necesidades de las familias.

Otros dos nuevos intentos de robo en las oficinas de Correos en Extremadura

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras registrarse dos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura en las horas previas a la apertura de los colegios electorales. Los hechos tuvieron lugar en Malpartida de Cáceres alrededor de las 6:45 de la mañana y en la localidad cacereña de Alagón del Río donde un grupo de individuos trató de forzar sin éxito la entrada de la oficina.

A mediodía, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, aseguraba que las tentativas de robo reportadas esta madrugada en dos oficinas de Correos "no han tenido impacto alguno" ni en el proceso electoral ni en los sobres por correo.

María Guardiola acude a votar con su hijo en Extremadura y pide "trabajar y dejar incluso las siglas a un lado en beneficio" de la región

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha ejercido su derecho a voto, y lo ha hecho, acompañada por su hijo. Desde el colegio electoral, Guardiola ha hecho un llamamiento a la participación para que la gente acuda a votar. Asimismo, ha detallado que el día de hoy es "intenso" y lo califica de "histórico" tanto para ella como para toda la región.

Para Guardiola, estos comicios sirven para "construir", para "mejorar" y para "ofrecer una Extremadura mejor".

Candidata del PP

Candidata del PP

En Campillo de Deleitosa y Mesas de Ibor hay más censados fuera de España que en su localidad.

En estas localidades extremeñas se observa un fenómeno interesante: la mayoría de sus vecinos están empadronados fuera del país. Esto refleja la emigración que ha sufrido la región a lo largo de los años, con personas que buscan trabajo, estudios u oportunidades en el extranjero, dejando atrás pueblos con menos habitantes de los que realmente pertenecen a la comunidad.

Casi 16.000 extremeños podrán votar por primera vez.

Este año, cerca de 16.000 jóvenes de Extremadura tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto por primera vez. Se trata de una cifra significativa que representa la entrada de una nueva generación en la vida política de la región, con ideas frescas y perspectivas distintas que podrán influir en el futuro de sus municipios y del país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Miguel Ángel Gallardo, tercer candidato en votar en las Elecciones: "Ahora toca que los ciudadanos elijan su destino"

El candidato socialista Miguel Ángel Gallardo ejerce su derecho al voto

Publicidad

España

Imagen de los candidatos extremeños votando

Elecciones Extremadura 2025 en directo, resultados y última hora: la participación ronda el 36% a esta hora

Televisiones y radios se vuelcan el domingo con las elecciones en Extremadura, con información, directos y análisis

Algunas anécdotas de las elecciones en Extremadura

Imagen de archivo de las elecciones de Extremadura 2025

Elecciones Extremadura 2025: ¿Cuándo se contará el voto por correo?

Guardiola votando
ELECCIONES EXTREMADURA

María Guardiola, última candidata en votar en las Elecciones: "Vengo con la tranquilidad de haber puesto todo en mi tierra"

Papeletas en las urnas
Elecciones Extremadura

Cuándo fueron las últimas elecciones en Extremadura y quién las ganó

La Guardia Civil vincula los robos en varias oficinas de Correos en Extremadura con la delincuencia común
CORREOS

Elecciones Extremadura: Nuevo intento de asalto en Correos en Extremadura sin consecuencias para los votos

Los atracos se habían producido horas antes de la apertura de las urnas en la región.

El candidato socialista Miguel Ángel Gallardo ejerce su derecho al voto
ELECCIONES EXTREMADURA

Miguel Ángel Gallardo, tercer candidato en votar en las Elecciones: "Ahora toca que los ciudadanos elijan su destino"

El candidato del PSOE ha comparecido ante los medios de comunicación minutos antes de ejercer su derecho al voto en Espacio Cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena, y se ha mostrado tranquilo.

Elecciones Extremadura 2025: ¿A qué hora abren los colegios electorales?

La participación en la jornada electoral extremeña a las 14:00 es del 35,75%, un 5,90% menos que en 2023

Guía de la jornada de elecciones de Extremadura 2025: cómo votar, horario colegios y cuándo habrá resultados

Participación Elecciones Extremadura 2025: ¿por qué es importante y cuándo se conoce?

Resultados Elecciones Extremadura 2025: esto es lo que se ha votado en Plasencia

Resultados Elecciones Extremadura 2025: conoce el recuento de votos en Plasencia

Publicidad