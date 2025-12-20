La Federación Catalana de Fútbol suspende todos los partidos debido a las intensas lluvias

La Federación Catalana de Futbol (FCF) ha anunciado la suspensión de todos los partidos de fútbol y fútbol sala programados para este sábado que involucren a equipos de Barcelona, Vallès Oriental y Maresme, ya sea como locales o visitantes.

La decisión se ha tomado por motivos de seguridad, siguiendo las recomendaciones de Protección Civil, las autoridades locales y la Policía, ante las fuertes lluvias y el temporal que afecta a estas zonas. Antes de que la federación publicara esta noticia, Protección Civil de la Generalitat había enviado este sábado un aviso Es-Alert a los teléfonos móviles de 13 municipios catalanes, de las comarcas del Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental (Barcelona), por las intensas lluvias torrenciales que se prevén. El aviso pedía evitar ríos y barrancos, y no cruzar pasos inundables hasta al menos las 15:00 horas.

El comunicado dice textualmente que: "Todos los clubs implicados recibirán el oportuno comunicado por la intranet federativa y entre el Comité de Competición y los clubs se buscarán nuevas fechas para reanudar esta jornada. De igual forma, los árbitros de estas delegaciones tampoco harán el desplazamiento al partido designado".

La Federación Catalana de Fútbol ha terminado su comunicado asegurando que "prevalece" por la salud y protección de las personas y afición, "antes de la competición deportiva".

Aviso naranja por fuertes lluvias

El aviso meteorológico que en la mañana de este sábado aparecía en Cataluña de color amarillo, ha cambiado a naranja este medio día. La Aemet alerta que en el litoral de Barcelona se esperan acumulaciones de lluvia de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, hasta las 00:00h de este sábado. En la zona del prelitoral de Girona y Ampurdán la situación será menos grave, y los avisos serán amarillos, con acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

El domingo mejora la situación en Cataluña

El domingo mejorará la situación, desaparecerán los avisos meteorológicos por fuertes precipitaciones, salvo en el prelitoral de Girona y Ampurdán, donde estarán en aviso amarillo hasta las 6:00h de la madrugada, por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

