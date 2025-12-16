Xabi Alonso respalda a Florentino Pérez y pide "que se sepa la verdad" en el caso Negreira

Xabi Alonso volvió a alinearse públicamente con la postura institucional del Real Madrid. En la víspera del próximo compromiso copero ante el Talavera CF el técnico blanco respaldó el discurso navideño de Florentino Pérez, en el que el presidente exigió "justicia" en el caso Negreira, y defendió que "por el bien del fútbol, se sepa la verdad" sobre lo sucedido.

"Hay un caso que hay que investigar"

"Primero, compartimos la postura del club y del presidente. Y la defendemos. Ahora es difícil responder, habría que tirar de hemeroteca. Por el bien del fútbol, que se sepa la verdad de lo que ha habido", afirmó el técnico tolosarra en rueda de prensa antes del partido de dieciseisavos de la Copa del Rey.

Preguntado directamente por si los pagos a Enríquez Negreira manchaban los títulos logrados por el Barcelona durante los años investigados, Xabi Alonso no quiso entrar en esa valoración. Sí subrayó su sorpresa por la ausencia de decisiones firmes al respecto: "Aquí hay un caso que hay que investigar. Lo que ha sucedido aquí, en el extranjero sorprende muchísimo que no haya ninguna consecuencia y ninguna responsabilidad. Es importante que se sepa lo que ha pasado porque no es muy normal", explicó.

El entrenador del Real Madrid insistió en que fuera de España el asunto genera incomprensión. Según el técnico, la falta de avances o sanciones provoca perplejidad en otras ligas, donde recuerda también existen errores arbitrales, pero no situaciones equiparables al escándalo que se investiga.

Sobre la reacción de los árbitros

Xabi Alonso también respondió al comunicado de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), que cargó contra las palabras de Florentino Pérez: "Es legítimo que cada uno defienda sus intereses y quiénes se sientan perjudicados alcen la voz y hagan lo que consideren que es justo. Y nosotros hacemos exactamente eso", sostuvo el entrenador, reafirmando la posición del club.

