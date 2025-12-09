Horarios oficiales Copa del Rey 2025-26: Fecha de todos los cruces y emparejamientos de dieciseisavos

La Copa del Rey 2025-26 ya vive su primera gran sacudida. Este martes, en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, quedaron definidos los dieciseisavos de final de una edición que vuelve a enfrentar a los gigantes del fútbol español con clubes modestos cargados de ilusión. Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic, exentos en las dos primeras rondas por su participación en la Supercopa de España, entraron por fin en el bombo.

Guadalajara-Barça, estreno para el campeón

El vigente campeón, el Barcelona, visitará al CD Guadalajara en un duelo que mide dos realidades opuestas. El conjunto alcarreño, recién ascendido a Primera RFEF y actualmente en puestos de descenso tras 15 jornadas, se ha plantado en esta ronda tras eliminar al Cacereño y a la AD Ceuta. El Pedro Escartín se prepara para una de las noches más importantes de su historia.

Talavera-Real Madrid, primera vez en Copa

El Real Madrid, por su parte, viajará al Estadio El Prado para enfrentarse al CF Talavera, también equipo de Primera RFEF y rival habitual del filial blanco. Será el primer choque entre ambos en la competición copera. Los manchegos llegan tras dejar por el camino al Rayo Majadahonda y al Málaga, dos eliminatorias que han disparado la ilusión en el equipo de Alejandro Sandroni.

Atlético Baleares-Atlético de Madrid: duelo inédito

El Atlético de Madrid visitará Palma para medirse al Atlético Baleares, único superviviente de Segunda RFEF y segundo en su grupo a un punto del liderato. El Estadio Balear ya sabe lo que es rugir con sorpresas: eliminó al Espanyol, equipo de Primera, y previamente al Gimnàstic de Tarragona. Ahora sueña con tumbar a un gigante.

Ourense-Athletic: el 'matagigantes' quiere más

Uno de los morbos del sorteo estaba en saber quién visitaría O Couto. El Ourense CF, la gran revelación del torneo, ya ha eliminado a dos equipos de Primera División: el Real Oviedo y el Girona. Su siguiente rival será nada menos que el Athletic Club, campeón en 2024 y segundo con más Copas del Rey de la historia (24). El conjunto gallego afronta el desafío sin complejos y con la convicción de que puede seguir haciendo historia.

El sorteo también dejó un único enfrentamiento directo entre clubes de LaLiga: Deportivo Alavés-Sevilla, en Mendizorroza. El Real Murcia, otro de los supervivientes de Primera RFEF, recibirá al Real Betis en un duelo con sabor a fútbol clásico y que ya ha generado enorme expectación entre la afición grana.

Eliminatorias y horarios de dieciseisavos de final

Los dieciseisavos de final, a partido único, se disputarán entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre, salvo la eliminatoria del Rayo Vallecano ante el Granada, que tendrá que aplazarse al 6 de enero ya que los rayistas disputan la próxima semana la última jornada de la fase liga de la Conference.

Martes 16 de diciembre:

19:00. Eibar (2ª) - Elche (1ª)

19:00. Deportivo (2ª) - Mallorca (1ª)

21:00. Guadalajara (1ª RFEF) - Barcelona (1ª)

21:00. Eldense (1ª RFEF) - Real Sociedad (1ª)

21:00. Sporting (2ª) - Valencia (1ª)

Miércoles 17 de diciembre:

19:00. Albacete (2ª) - Celta (1ª)

19:00. Racing Santander (2ª) - Villarreal (1ª)

19:00. Huesca (2ª) - Osasuna (1ª)

19:00. Cultural Leonesa (2ª) - Levante (1ª)

21:00. Talavera (1ª RFEF) - Real Madrid (1ª)

21:00. Alavés (1ª) - Sevilla (1ª)

Jueves 18 de diciembre:

19:00. Burgos (2ª) - Getafe (1ª)

19:00. Ourense (1ª RFEF) - Athletic Club (1ª)

21:00. Atlético Baleares (2ª RFEF) - Atlético de Madrid (1ª)

21:00. Real Murcia (1ª RFEF) - Betis (1ª)

Martes 6 de enero:

19:00. Granada (2ª) - Rayo Vallecano (1ª)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.