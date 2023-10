Suspenden el Bélgica - Suecia al descanso tras el asesinato de dos hinchas suecos en Bruselas

Lo que parece un atentado terrorista ha sacudido a Bruselas, capital de Bélgica, en la previa del partido que enfrentaba a la selección local contra Suecia en la clasificación para la Eurocopa 2024, partido que ha sido suspendido en el descanso cuando el resultado era de 1-1.

El supuesto asesino dice ser del Estado Islámico

Un hombre identificado por él mismo en un vídeo como Slayem Slouma, y perteneciente al Estado Islámico según ha asegurado, ha comenzado un tiroteo de forma indiscriminada sobre las 19 horas de esta tarde cerca de la plaza Sainctelette y del bulevar de Ypres de Bruselas.

Mata a dos personas al grito de 'Alá es grande'

El presunto terrorista ha asesinado a dos hinchas suecos que portaban la camiseta de la selección de su país y ha herido gravemente a otro tras bajarse de una moto con un fusil tipo Kalashnikov y comenzar a disparar al grito de "¡Alahu akbar!" (Alá es grande). El asesino llevaba una chaqueta fluorescente de color naranja y escapó de la policía y del lugar de los hechos en su moto. Todavía no ha sido identificado.

Partido suspendido al descanso

En cuanto al partido de fútbol, se ha disputado la primera parte con resultado de 1-1, sin embargo, ningún equipo ha saltado al campo tras el descanso. Ambas selecciones han acordado de mutuo acuerdo que no se reanude el duelo, que tampoco era capital para ninguno, Bélgica ya estaba clasificada y Suecia eliminada.

Ambas selecciones, de acuerdo en que no se reanude el encuentro

Los jugadores suecos decidieron no saltar al campo, algo que han apoyado sus rivales. "Debido a los incidentes ocurridos esta noche en Bruselas, el juego está suspendido. Nuestros pensamientos están con todos los afectados", ha explicado la selección belga en su perfil oficial de 'X'. La Selección sueca, por su parte, ha asegurado que "la policía belga quiere que los aficionados suecos permanezcan en el estadio por razones de seguridad. Mantengan la calma y cuiden unos a otros. Nuestros pensamientos están con todos los familiares de los afectados en Bruselas", subrayó.

Por otra parte, el presidente de la Federación Sueca también se pronunció sobre la muerte de dos de los hinchas: "Nos enteramos de que asesinaron a ciudadanos suecos. Realmente no sabemos qué pasó. No sabemos si los autores han sido capturados. Los jugadores han decidido no jugar más. Hay 700 suecos aquí, deben estar a salvo. La policía ha dicho que este estadio es el lugar más seguro. Nadie sabe cuánto durará esto, es comprensible. Los jugadores sólo fueron informados en el descanso, pero tardaron un tiempo en asimilarlo. Parar era la mejor solución. No tengo información sobre cuándo podría terminar el partido", sentenció.