Sorteo del playoff de la Champions League 2025, en directo: cruces, partidos y emparejamientos

El entrenador del Real Madrid ha comparecido pronto ante la prensa este viernes y se la ha preguntado por el sorteo y un posible cruce ante City o Celtic.

"Creo que cada partido puede depender de la temporada, todo afecta a la temporada. Tenemos que pensar los partidos que tenemos que jugar, que son muchos. Desde hoy hasta el parón que es en marzo... tenemos 13 partidos, que es un montón. Cada partido es vital desde hoy porque nos jugamos muchos. En un mundo perfecto, no los jugaríamos (el playoff), pero fallamos y no pudimos entrar en el Top-8. Serán entretenidos, eso puedo decir. Y tenemos los recursos para superarlos. No hay tiempo de preparación, es recuperación, vídeo y partido para los próximos 40 días. Nuestro trabajo es tener listo y preparado al equipo. También tener motivados a los que juegan menos porque van a ser indispensables en este tramo de la temporada. Hay que entender a veces la rotación de algunos jugadores para tener la plantilla lo más motivada posible porque necesito a toda la plantilla en este tramo de la temporada", ha indicado el italiano.