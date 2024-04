Manchester City - Real Madrid: ¡onces oficiales y partido de cuartos de Champions League en directo!

El Real Madrid espera esta noche ser el primer y único equipo español en semifinales de la Champions tras las duras eliminaciones de Barça y Atlético este pasado martes ante PSG y Dortmund respectivamente. Los blancos, al contrario que sus compatriotas, afrontan el partido de vuelta en el Etihad ante el Manchester City sin haber podido ganar en la ida (3-3 en el Santiago Bernabéu).

El Madrid, a por la machada

Los blancos, además de enfrentarse al que para muchos es el mejor equipo del mundo, tendrán que darle la vuelta a la historia y conseguir imponerse en un estadio en el que nunca han ganado. De la ida traen un 3-3 que pudo haber sido mejor, o peor, depende de como se mirara, los blancos fallaron varias claras para ponerse 3-1 pero también pudieron perderlo tras encajar dos tantos seguidos.

El resultado fue un empate, el mismo que el del año pasado en semifinales (1-1), pero la presión ahora es del City, que juega en casa con una ligera ventaja y es para la mayoría el gran favorito para pasar a la siguiente ronda.

El City no pierde en casa desde noviembre de 2022

Los ingleses, dirigidos por Pep Guardiola, no saben lo que es perder como locales ante el Real Madrid: 3 victorias y 2 empates, pero es que además no caen derrotados en casa desde noviembre de 2022: 1-2 ante el Brentford, peor para el Madrid si acudimos a la última derrota del City en competición europea (1-2 ante el Lyon en 2018). No obstante, ni mucho menos está todo perdido para el absoluto rey de la competición, que también terminó hace una década con su particular infierno en tierras alemanas endosando una histórica goleada (0-4) al Bayern de Múnich en la edición que terminaría levantando el equipo blanco sumando así su décima Champions League. Desde entonces han llegado cuatro más para la afición madridista.

Guardiola recupera a cuatro jugadores claves

La mala noticia para el conjunto merengue es que su rival recuperará a cuatro jugadores claves que no estuvieron en Madrid: De Bruyne, Walker, Aké y Ederson, veremos si son titulares los cuatro pero sí estarán disponibles para el desenlace de la eliminatoria. Las bajas en el Madrid son las esperadas: Courtois y Alaba por lesión y Tchouaméni por sanción tras ver amarilla en el Bernabéu.

El City-Madrid, en directo en la web de Antena 3 Deportes

La vuelta de cuartos de final de Champions League entre Manchester City y Real Madrid puedes seguirla en esta noticia con la narración del partido en directo, además de la previa, los onces oficiales y la última hora de todo lo que suceda en el Etihad Stadium.

