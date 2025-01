Los posibles rivales del Barcelona en octavos y su camino en la Champions League

No pudo ser. El Barcelona no logró asaltar el liderato de la liguilla de la Champions tras empatar (2-2) ante el Atalanta en Montjuic, un resultado con el que no aprovecharon la derrota del Liverpool (3-2) en casa del PSV. De esta forma, los de Hansi Flick finalizan la primera fase de la competición como segundos, tras sumar 19 puntos de 24.

La actuación de los azulgrana en la liguilla ha sido sobresaliente con seis victorias, un empate y una sola derrota. El Barça es el equipo más goleador hasta el momento (28 goles) y, gracias a un golaverage de +15, conservaron la segunda plaza ante Arsenal e Inter, ambos también con 19 puntos.

El Barcelona, que aún deben esperar a la resolución de los playoffs y al sorteo del 21 de febrero, ya conoce a los cuatro posibles rivales que tendrá en su eliminatoria de octavos de final: PSG, Benfica, Mónaco o Brest se verán las caras con los de Hansi Flick en los 1/8 de final. Con dos de ellos ya han jugado en la liguilla, ganando al Benfica (4-5) y perdiendo con el Mónaco (2-1).

A priori, con la excepción de un posible duelo ante el PSG de Luis Enrique, el Barça de Hansi Flick será favorito ante cualquiera de los otros tres posibles rivales -Benfica, Brest y Mónaco-. Otra noticia positiva para el Barcelona de cara a ese duelo de octavos de final es que el partido de vuelta lo jugará sí o sí en Montjuic, lo que a priori es siempre una ventaja. Tampoco se pueden cruzar ya con el Liverpool hasta la final de Múnich.

Mirando a los posibles cuartos de final, la suerte también parece sonreír a los de Hansi Flick, que tras finalizar segundos evitarían a rivales de la talla del Real Madrid, Bayern, Atlético, Manchester City, Arsenal o Inter hasta, al menos, las semifinales. En 1/4 de final el Barcelona podría jugar ante Atalanta, Borussia Dortmund, Aston Villa, Lille, Brujas o Sporting de Lisboa.

Lo que es imposible es saber sus posibles rivales en unas hipotéticas semifinales, hay que esperar al sorteo del próximo 21 de febrero para conocer de forma exacta todas las llaves del cuadro y ver cuál es el camino de cada equipo hasta la gran final de Múnich del próximo 31 de mayo.

Fechas de las eliminatorias de la Champions League

Playoffs: 11/12 y 18/19 de febrero de 2025

Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo de 2025

Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril de 2025

Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo de 2025

Final: 31 de mayo de 2025

