Rodri, héroe de Guardiola y del Etihad, da al Manchester City la primera Champions de su historia

El Manchester City se ha proclamado campeón de la Champions League 2022-2023 tras abrir el marcador en la segunda parte (68') con un gol que llevó la firma del español Rodri Hernández. El madrileño deshizo el empate en una final dominada por el City pero en la que el Inter vendió cara su derrota y tuvo el empate en la recta final. El City pone la guinda a una temporada histórica en la que ha ganado Liga, Copa y Champions. Guardiola ya tiene su Copa de Europa post-Barça y post-Messi.

Una final más equilibrada de lo esperado

Dicen que en una final no hay favoritos, que ambos equipos salen al terreno de juego con un 50% de posibilidades. Hay que ser rigurosos, cautos y respetuosos con cualquier finalista, y el Inter de Milan (3 Champions) no merecía menos, pero sobre el papel no se recordaba una final con un equipo tan favorito como el Manchester City de Pep Guardiola. La superioridad con la que se impuso al Leipzig en octavos (8-1), al Bayern en cuartos (4-1), al Real Madrid en semifinales (5-1) y la contundencia y claridad con la que conquistaron la Premier y la FA CUP, nos hizo pensar que la balanza estaba demasiado desequilibrada. El duelo mostró otra cosa bien distinta.

El Inter plantó cara: defensa férrea y organización

El Inter inició la final poniendo lo único que el City no podría arrebatarle: la intensidad y la ilusión. Una defensa férrea, activa y con un marcaje especial a Haaland. Además, los italianos no quisieron eludir la posesión de balón pero la angustiosa y constante presión del City impidió que los de Inzaghi pudieran avanzar apenas unos metros con el balón controlado.

Igualdad al descanso y lesión de De Bruyne

Dominó el City pero ni mucho menos como algunos pudieron haber predicho en la previa. Un par de disparos peligrosos de Haaland y otro, el más claro, de Bernardo Silva justo al arranque, fueron los únicos acercamientos de los ingleses. Que eso sí, tampoco sufrieron ni una pizca en defensa. Demasiado tuvo el Inter con protegerse atrás y llegar con un valioso 0-0 al descanso. Lo peor para el conjunto dirigido por Guardiola fue la lesión de Kevin de Bruyne en el minuto 31'. Otra vez el pobre Kevin. Sale de Málaga para meterse en Malagón. El belga tampoco pudo terminar la final de 2021 ante el Chelsea. Lo intentó pero tres minutos más tarde pidió el cambio y en su lugar entró Foden. Tablas y a vestuarios.

Los primeros 25 minutos del segundo tiempo siguieron el mismo guion. Protagonismo 'citizen' sin premio pero tampoco con demasiados acercamientos claros. Siempre estuvo más cerca el gol inglés que el italiano. En el arranque otra lesión castigó a un conjunto, esta vez al Inter, Dzeko abandonó el césped con problemas físicos en el 57' y Lukaku le sustituyó. El belga no sabría que tendría en sus botas las dos más claras de su equipo. El Inter sabía que las 2 o 3 que tuviera por mera estadística tenían que ir dentro, al menos una. La más franca del encuentro hasta el momento la desaprovechó Lautaro en un mano a mano con Ederson en el que decidió disparar casi sin ángulo en vez de esperar a algún compañero que viniera desde segunda línea.

Rodri, el español que ya es héroe en Manchester

Perdonaron los nerazzurri y en el 70' no lo hizo Rodrigo. Los ingleses percutieron con mucho peligro en el área rival, casi por primera vez, y tras un centro rechazado le llegó un balón goloso al ex del Atleti para que definiera en carrera con un disparo colocado y con efecto al que Onana solo pudo seguir con la mirada. Tras el tanto que inauguraba el marcador la reacción rival no se hizo esperar.

Lukaku falló un gol cantado en el 89'

Di Marco tuvo una diáfana unos minutos después en boca de gol pero Lukaku, más que desafortunado en los minutos que jugó, desvió el disparo que iba directo a portería. Sin embargo, el destino le tendría preparada una última bala al Inter que Lukaku, sí, otra vez Lukaku, falló incomprensiblemente en el minuto 89 con un remate de cabeza en la línea de gol que erró con toda la portería para él. Ahí estuvo la final. También erró Foden una más que cantada previamente para sentenciar el partido que, en otras ocasiones, podría haber castigado a los ingleses, pero esta Champions, por fin, tenía nombre y apellidos prácticamente desde el inicio del torneo. ¿Será el comienzo de una nueva era?