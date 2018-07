Sir Alex Ferguson, hospitalizado en estado grave por una hemorragia cerebral

Sir Alex Ferguson, uno de los entrenadores más reconocidos en el fútbol internacional, ha sido hospitalizado con pronóstico grave, según adelantó la cadena británica 'Sky Sports'.

El Manchester United remitió un comunicado en el que asegura que la primera operación a la que se ha sometido Ferguson "ha ido bien", aunque especifica que "necesita un periodo de cuidado intensivo para optimizar su recuperación".

Su hijo, Darren Ferguson, jugador del Doncaster, se ausentó del partido contra el Wigan alegando motivos personales.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.

