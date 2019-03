Simeone: "El Sevilla es un espejo para nosotros en algunas situaciones"

El Sevilla espera al Atlético en el Sánchez Pizjuán en un duelo digno de Champions, y Diego Simeone es consciente de que no va a a ser ni mucho menos un partido fácil. El argentino, técnico ahora de los rojiblancos que inició su carrera futbolística en España en las filas de los hispalenses, ha afirmado que los de Emery son un conjunto "muy similar" al suyo y que es "un espejo en algunas situaciones".

"Siempre guardo grandes recuerdos de Sevilla. Me trataron maravillosamente bien y tuve dos años muy buenos. Como rivalidad, es un equipo muy fuerte y un partido importante. Similares a nosotros, hasta un espejo en algunas situaciones, con un técnico que ha reinventado al equipo continuamente con una capacidad que le hace muy competitivo y muy bueno", dijo el Cholo.

Simeone ha reconocido que aún no ha decidido la alineación que pondrá en el Pizjuán: "El día del partido decidiré si arranco con Vietto, Jackson o Torres junto a Griezmann. Sobre si es o no la mejor plantilla que he tenido lo dejo a apreciación de ustedes. Los nombres no hacen equipos ni plantillas. Tenemos muy buenos futbolistas, pero eso no te asegura ser una gran plantilla. Los hechos te tendrán que llevar a esa posibilidad que aparece a partir de las características de los jugadores".

No será Filipe uno de esos jugadores con los que el Cholo pueda contar ante el Sevilla, pues no ha entrado en la convocatoria: "No se ha entrenado y jugará Jesús Gámez. Intentará generar lo mismo que generó el pasado curso desde la banda izquierda".

Al ex del Málaga, y con Siqueira, Lucas y Thomas como descartes, se unen en la convoctaria Oblak, Moyá; Juanfran, Godín, Giménez, Savic; Óliver Tores, Koke, Gabi, Tiago, Carrasco, Saúl; Torres, Vietto, Griezmann, Correa y Jackson Martínez.

Hasta enero no estará listo Kranevitter, nuevo fichaje del Atlético: "Estuvimos charlado un poco. Estamos contentos con su llegada al club, más allá de que posiblemente no sea en términos cercanos. Desearle lo mejor en esta etapa que le queda en River y recibirlo acá con la ilusión de que nos pueda rendir como nos imaginamos de cara al futuro".

Para terminar, el argentino comentó lo que le depara al Atlético en Champions tras conocer a los rivales: "El viaje a Kazajistán será largo. Habrá que adaptarse y buscar las mejores fórmulas para competir de la mejor forma con los dos partidos de Liga que hay entre medios. Pedirá un gran esfuerzo a la plantilla, que no tengo dudas que asumirá. La Champions es una competición muy dura. Siempre te encuentras con dificultades. El primer partido lo jugamos fuera, que es una dificultad más. Ojalá empecemos fuerte porque luego no da tiempo a recuperarse".