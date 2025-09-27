Simeone 'rompe' a llorar tras la histórica goleada al Real Madrid: "Lloré porque..."

Este sábado 27 de septiembre quedará grabado para siempre en la memoria rojiblanca, un día histórico en el que endosaron cinco goles a su máximo rival, en el Metropolitano, remontando y provocando la primera derrota blanca de la temporada, además de una más que posible pérdida del liderato liguero.

Simeone rompe a llorar tras el quinto gol

Una victoria (5-2) que encarriló Julián Álvarez con un espectacular gol de falta en el minuto 63, un tanto que, además de desatar la locura en el feudo rojiblanco, provocó las lágrimas del Cholo Simeone en la banda. Una imagen que no dejó indiferente a nadie y que ha enamorado a la afición rojiblanca, muy necesitada de victorias, alegrías y emociones en este comienzo de temporada.

"Hay muchas emociones dentro del cuerpo"

Más tarde, ya con el partido terminado, el argentino atendió a DAZN y habló sobre ese momento: "¿Llorar? Hay muchas emociones dentro del cuerpo. Empezó la temporada complicada y hay mucho esfuerzo de mucha gente que no se ve y está siendo maravilloso", sentenció el técnico.

Por otra parte, el segundo gol de su compatriota Julián Álvarez también le hizo llevarse las manos a la cabeza, una diana que prácticamente sentenció al líder y que aportó cierta tranquilidad al equipo y a la afición local. El Atleti vivió una montaña rusa en el derbi, comenzó ganando, después fue perdiendo tras los goles de Mbappé y Güler y finalmente marcó cuatro goles sin respuesta blanca para remontar a lo grande y conseguir una de las mejores victorias de su historia.

El Atleti recorta

Los del Cholo sumaron esta tarde su tercera victoria de la temporada -segunda consecutiva- y más importante, recortaron tres puntos a su máximo rival, además de acercarse a la zona noble de la Liga. Ahora son seis puntos los que le separan del Real Madrid y cuatro del Barça, que tendrá que jugar este domingo ante la Real Sociedad. El equipo de Xabi, por su parte, puede perder el liderato este domingo si los culés vencen a los donostiarras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com