Simeone, sobre los pitos a Griezmann: "Yo escucho cosas buenas"

Diego Simeone, entrenador del Atlético, ha confirmado en rueda de prensa las marchas de Filipe, Juanfran, Griezmann y Godín. "Estoy muy orgulloso de los jugadores que dejan el club porque nos han dado un montón. Y no son los títulos, sino el respeto", cuenta tras el partido ante el Levante.

El jugador francés, eso sí, recibió pitos en el encuentro: "Yo escucho cosas buenas, es lo que me alegra la vida".

Simeone dejó claro, además, que para él no hay partidos sin importancia. "¿Cómo no va a ser importante perder 2-0? ¿Cómo no vamos a festejar así el empate?", se pregunta el argentino.

Para terminar, habló sobre los jugadores de la cantera: "Su crecimiento está siendo importante y es de revisar. Los equipos inferiores pelean para ganar y el B compite muy bien".