Simeone: "¿Morata? No ha sucedido, cuando se haga o no diré lo que pienso"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha aclarado que todavía "no ha sucedido" la posible llegada de Alvaro Morata y que no se pronunciará sobre las cualidades del delantero hasta que "se haga o no" la operación, añadiendo que "la única realidad es lo que se toca y lo que se ve" y que eso pasa por que su equipo juegue "con mucha inteligencia" este sábado contra el Getafe.

"No ha sucedido (el fichaje de Morata). La única realidad es lo que se toca y lo que se ve. Estamos los futbolistas que estamos y mañana tendremos que jugar el partido con mucha inteligencia. Con Morata vamos a esperar y cuando se haga o no diré lo que pienso", despejó Simeone en rueda de prensa.

"Tranquilo no estoy nunca"

"Tranquilo no estoy nunca y estaremos inquietos hasta que se cierre el mercado", dijo el 'Cholo', en contacto permanente con los encargados de realizar fichajes en el club. "Hablamos todos los días con Andrea (Berta), con Miguel Angel (Marín) y con Enrique (Cerezo) buscando las soluciones que nos pueden hacer seguir creciendo como club y como equipo", apuntó.

En el capítulo de salidas, Simeone aclaró que cuenta con Nikola Kalinic igual que "con todos los futbolistas que están en la plantilla". "Desde que llegó se ha comportado extraordinariamente. Ha ido de menos a más, no llegó en su mejor momento pero se preocupó, trabajó y está aprovechando sus oportunidades, siempre importante para el equipo cuando ha jugado. Mañana jugará y ojalá que lo haga en la línea que lo lleva haciendo", alabó al croata.

Otro nombre propio en este apartado es Diego Godín, después de que la prensa italiana dé por hecho su fichaje por el Inter. "No puedo opinar porque no estoy dentro de su cuerpo. Estoy convencido de que mañana Diego jugará con la misma pasión, ilusión y tenacidad que ha jugado desde que llegó al club. No dudo ni un segundo de Godín hasta el día que esté con nosotros", arropó al uruguayo.

El estilo del Getafe

En cuanto al Getafe, su próximo rival, el argentino subrayó que "la gente puede opinar lo que quiera" respecto a la supuesta dureza del equipo entrenado por José Bordalás, pero que "la realidad de la vida es lo único que cuenta y la realidad del Getafe es extraordinaria.

"Se desprestigia rápidamente un estilo de fútbol y yo creo que es variable. Los mejores entrenadores son aquellos que potencian a sus futbolistas, igual que el profesor mejora al estudiante. No comparto eso de desprestigiar estilos que son diferentes al de uno. Ninguno asegura nada y ocurre igual en el fútbol que en la vida, la política, la religión... Pero eso está bueno", reflexionó.