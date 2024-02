Simeone: "La eliminatoria está difícil, como la de Bilbao... A ver si sacamos alguna"

Diego Pablo Simeone destacó que los futbolistas del Inter de Milán "trabajan muy bien de contragolpe" y que, pese al 1-0 encajado en la ida de octavos de final de la Champions League, "no había que irse de la eliminatoria".

"Está claro que buscar el 1-1 era importante, lo tuvimos y no pudimos concretar las dos: la de Llorente me parece posiblemente la más clara, y la de Alvaro [Morata] de cabeza también. Pero bueno, estaba ahí el partido muy apretado. Ellos trabajan muy bien de contragolpe y no había que irse de la eliminatoria", analizó el entrenador del Atlético de Madrid en Movistar después del encuentro en el Giuseppe Meazza.

"Estuvimos cerca de lo que buscábamos, de bloquear un poco todo el ataque"

"Está la eliminatoria difícil, como la de Bilbao. Y a ver... a ver si alguna de las dos la podemos acomodar", aludió Simeone a las semifinales de la Copa del Rey, donde su equipo tendrá que remontar en San Mamés el 0-1 de la ida en el Metropolitano.

Pero antes de ese duelo de vuelta en las semifinales coperas, venía la máxima competición continental: "Creo que competimos bastante bien. Estuvimos cerca de lo que buscábamos, de bloquear un poco todo el ataque muy bueno que está generando un equipo como el Inter", abundó el Cholo.

"Tuvimos algunas situaciones importantes en el primer tiempo, más en el segundo. Y ellos aprovecharon muchas situaciones de pérdida de pelota nuestras para contragolpear y crear también situaciones importantes de gol", siguió con el análisis.

Error de Reinildo y De Paul

En este sentido, restó importancia al fallo entre Reinildo y Rodrigo De Paul, que al final facilitó el 1-0 favorable al Inter: "Esto es lo maravilloso del fútbol. Puedes preparar lo que quieras preparar, pero después son personas, son jugadores".

"Individualmente pasan cosas buenas y pasan no cosas buenas. Y hoy aprovecharon ellos un desorden, llamémosle un error entre Rodrigo y Rei en esa pelota dividida que quedó, y lo aprovecharon muy bien", prosiguió Simeone.

"Yo soy optimista y, más allá de la derrota, tenemos la opción de poder competir"

"Tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir ganando duelos y tenemos que seguir corriendo con más intensidad, que vamos mejorando, y a partir de eso seguramente vendrán las cosas buenas", vaticinó el Cholo.

Más tarde, en conferencia de prensa, el técnico rojiblanco avisó de que en el partido de vuelta se verá a "un rival que será muy difícil", así que abogó por "dar un poco más de lo que pudimos dar hoy para competir bien cuando nos toque jugar en casa".

"No vamos a individualizar la derrota en un jugador o en una situación. Creo que Giménez salió porque obviamente estaba mal de la pierna, Mario [Hermoso] venía con la amarilla y estaba llegando siempre al límite de cualquier peligro de expulsión, y por eso obviamente movimos en esos lugares", justificó Simeone sus cambios desde el banquillo.

"Yo soy optimista y, más allá de la derrota, tenemos la opción de poder competir. Sabemos con lo que nos vamos a enfrentar, sabemos después de haber jugado contra ellos cómo juegan y ahora esperemos que cuando nos toque lleguemos de la mejor manera", apostilló en rueda de prensa.

'Torcedura' de Griezmann

Sobre la lesión de Antoine Griezmann, sustituido en el minuto 77 del partido porque "se dobló el tobillo" derecho, el técnico espera que no sea nada preocupante sino sólo una "torcedura".

"De Giménez (sustituido en el descanso) lo explicarán mejor los médicos, como siempre. Antoine se había doblado el tobillo y esperemos que sea una torcedura de tobillo", dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro en el estadio de San Siro.

