Simeone: "¿Cristiano? Pienso en los futbolistas que están acá"

Diego Simeone ha regateado en rueda de prensa el asunto del posible fichaje de Cristiano Ronaldo por el Atlético de Madrid. El argentino indica que solo piensa "en los futbolistas que están acá adentro" en la previa del debut liguero de su equipo ante el Getafe.

"Es normal que la polémica, las vueltas y las intenciones para que uno se posicione o de un lado o del otro tiene que estar y es parte de lo que ustedes necesitan trabajar. En cuanto a mí, pienso en el Getafe, en los futbolistas que están acá adentro y lo único que me importa y me preocupa es eso", ha subrayado ante las preguntas sobre Cristiano Ronaldo, que fue ofrecido al Atlético durante este verano.

"Empezamos una Liga que será muy dura"

¿Le ha transmitido el club a Simeone, formal o informalmente, la posibilidad de fichar a Cristiano? "Mañana jugamos con el Getafe un partido importante para el equipo y, a partir de ahí, empezaremos una Liga que será muy dura, con equipos que se han reforzado muy bien, el Villarreal me gusta muchísimo y va a ser una temporada que nos va a encontrar con situaciones nuevas y lo único que me ocupa es eso", evita responder el entrenador.

Los rojiblancos vienen de ganar sus cuatro duelos de la pretemporada: "La temporada pasada, por diferentes motivos, nosotros, igual que muchos equipos, no tuvimos una pretemporada ideal. Esta temporada pudimos estar todos en Los Ángeles de San Rafael, que tan bien nos hace, y llega la hora de jugar y generar lo que el equipo viene representando en estos amistosos".

Simeone dispone de mucha polivalencia en su plantilla: "La posibilidad de tener futbolistas que representen distintas posiciones me genera entusiasmo, porque estamos cubiertos más allá de no ser el futbolista puro, llámelos Llorente, Saúl, Koke, ahora Witsel, antes Giménez, Carrasco, Correa... Hemos hecho pasar muchos futbolistas por distintas situaciones y eso supondrán soluciones".

Saúl, Morata y Witsel

Regresa al equipo, y seguramente la titularidad en la primera jornada de LaLiga, Álvaro Morata y Saúl Ñíguez: "Vinieron bien los dos, con mucho entusiasmo, con una predisposición para lo que necesita el equipo, están haciendo una pretemporada o un inicio de temporada que entusiasma y ojalá puedan demostrar a partir del partido de mañana que cada minuto que les toque jugar, ya sean 15, 30, 10 o 90, lo hagan con la misma ilusión que están demostrando en los entrenamientos".

¿Será central Axel Witsel? "Lo irá marcando el campo. Ha llegado con mucha ilusión, con muchas ganas de darnos cosas importantes que tiene, con su personalidad para jugar. Lo posicionamos en esa función de central que, en realidad, también participa como mediocampista, porque cuando el equipo ataca puede ganar metros en el campo. Lo está haciendo bien. Ojalá que lo pueda sostener y ya el campo irá marcando un poco lo que iremos haciendo al andar"

Sobre el hecho de que el Mundial de Qatar frene la temporada en noviembre: "Vivimos partido a partido. No vamos a salir de esta situación y este lunes tenemos un rival siempre complejo, como siempre es el Getafe".

También fue cuestionado por el criterio del árbitro y el VAR para la nueva temporada: "Cuando siempre nos cuentan en relación con el criterio arbitral no hay mucho para hablar, porque va a ser siempre un criterio de una persona y nosotros tenemos que tratar de resolver lo que podemos resolver, cómo juega el equipo, cómo defendemos, cómo atacamos... Y ahí no podemos entrar. Siempre va a estar la famosa palabra del criterio. Es muy difícil. No nos vamos a poner de acuerdo nunca".