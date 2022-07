Cristiano Ronaldo responde en Instagram a una pancarta atlética: "CR7 no eres bienvenido"

Aunque Enrice Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, asegurara hace dos días que la llegada de Cristiano Ronaldo al equipo rojiblanco es casi imposible, la mayoría de la afición colchonera sigue pronunciándose sobre el posible fichaje del luso.

"No sé quién se ha inventado esa historia. Los rumores son rumores y deben quedarse donde están, porque si siguen aumentando, parecerá que son reales, y no lo son. Es casi imposible que Cristiano venga al Atleti", dijo Cerezo hace un par de días.

No sabemos si hay o ha habido un interés real del club madrileño para fichar al portugués, lo que está claro es que su presidente lo ha desmentido pero la afición atlética no se olvida del tema. Tampoco Cristiano, que tras varias semanas de rumores, ha comentado una publicación en la que aparece una foto de parte de la afición colchonera en el partido amistoso ante el Numancia donde se aprecia una pancarta que dice: "CR7 no eres bienvenido".

La respuesta del ex del Madrid ha sido un emoticono en forma de risa, algo que puede ser interpretado de varias maneras: una, puede estar riéndose del interés del Atlético y de la respuesta de los aficionados colchoneros o otra, simplemente le hace gracia la situación.

La afición atlética no le quiere

La Unión internacional de Peñas del Atlético de Madrid ha emitido este miércoles un comunicado en el que se posiciona en contra de la posibilidad de fichar al delantero del United, argumentado que "es la antítesis de nuestros valores".

"Manifestamos nuestro absoluto rechazo a una hipotética incorporación a nuestro Club, tal y como ya hicimos constar públicamente el pasado 19 de julio, a través de las RRSS", indica la Unión internacional de Peñas del Atlético en dicho comunicado.