Simeone, sobre el calendario: "A nadie le importa, a mí y al equipo nos valoran por cómo rendimos en el campo"

El entrenador del Atlético de Madrid admite que su preocupación se centra en el equipo y no en el calendario. "No me voy a preocupar por algo que no puedo hacer nada", señaló Simeone.