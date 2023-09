Sergio Ramos se emociona en rueda de prensa al hablar de su familia y de Antonio Puerta: "Se lo debía"

Los sevillistas ya han podido escuchar las primeras palabras de su ídolo Sergio Ramos en la rueda de prensa del estadio Sánchez Pizjuán. Uno de los mejores defensores de la historia vuelve a su casa 18 años después y tras toda una carrera plagada de éxitos en el Real Madrid.

Ramos se emociona hablando de su familia y de Puerta

En su presentación oficial, el de Camas ha ofrecido una rueda de prensa larga en la que ha respondido a todas las preguntas de los periodistas, pero antes ha querido pronunciar un pequeño discurso de agradecimiento a ciertas personas: "Uno no sabe si los sueños se cumplen pero hoy es uno de esos días que quiero enmarcar. Quiero acordarme de René también, de mi hermano. Aquí estamos. Me fui siendo un niño y ahora vuelvo con mujer. Gracias a Pilar. No tenía sentido tomar otra decisión en este momento. También quiero agradecer a tres personas que han marcado mi vida y que ya no están: Puerta, mi abuelo y mi padre", dijo el ex del Madrid con la voz quebrada.

"Antes de morir quiero ganar algo con el Sevilla"

Ramos, tan exigente y positivo como siempre, tiene claro que viene al Sevilla a cumplir un sueño, que es ganar un título con uno de los clubes de su vida: "Siempre he dicho que antes de morir quiero ganar al con el club de mis amores, el Sevilla, podemos luchar por Liga y Champions".

¿Cómo fue la negociación con el Sevilla? "Cuando suena la llamada es mi hermano quien me dice que hay que hablar. Hubo poco debate cuando me dijo lo del Sevilla. Fue la última en llegar pero la primera en tomar. Llevaba esperándolo tres meses entrenando bien duro en la finca", explica el sevillano.

El nuevo defensa del equipo hispalense volvió a referirse a sus palabras hacia los sevillistas que pudieron sentirse ofendidos por gestos suyos en el pasado: "Vuelvo a pedir disculpas a que se haya sentido ofendido por gestos que les hayan sentido mal. Lo mío fue un error. Lo cambiaré con rendimiento, goles y demostrando que vengo a defender este escudo. Estamos todo en el mismo barco".

¿Se plantea volver a la Selección?

Uno de los periodistas también quiso preguntarle al exinternacional si la opción de volver a la Selección Española es una posibilidad: "De cara a la Selección, tomé una decisión en su día y a veces el fútbol no es solo fútbol...pero si las circunstancias se dan...quién sabe. ¿Por qué no?".

"No hay color entre la afición del Betis y la del Sevilla"

Ramos, por su parte, dejó el PSG a principios de junio y desde entonces se ha pasado más de 3 meses entrenando en su finca y esperando fichar por un equipo para comenzar una nueva aventura en el fútbol, opciones y ofertas no le faltaron, ¿se planteó negociar con el Betis? "No. Para nada. El único equipo por el que me hubiera quedado en España era el Sevilla. El Betis no era una opción. Comparar entre nuestra afición y la del Betis...me pintaría entero de rojo. No hay color. Les tengo mucho respeto".

Su recibimiento en el Bernabéu

El 25 de febrero de 2024, si todo va bien, Sergio Ramos visitará de nuevo el Santiago Bernabéu dos años después, esta vez con la camiseta del Sevilla: "Espero ser recibido como merezco y con el cariño que yo les tengo. Mi corazón está partido en dos... ¿Tirar un penalti en el 90' y con 0-0? Habrá que hablar con Ivan Rakitic para gestionarse. Pero me gustan los retos. Siempre quiero meter goles", afirmó Sergio.