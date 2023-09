El nostálgico mensaje de Sergio Ramos como nuevo jugador del Sevilla: "He cometido algunos errores..."

El Sevilla FC acaba de hacer oficial la vuelta de Sergio Ramos al club dónde se formó. El camero de 37 años deja el PSG tras dos temporadas y firma por un año con el club hispalense, al que vuelve tras 18 años en los que ha pasado la mayor parte de su carrera en el Real Madrid.

Firma por una temporada

"Se trata del regreso del central canterano, que vuelve a su casa casi dos décadas después de salir, con solo 19 años, con destino al Real Madrid. Ramos, que quedó libre el pasado 30 de junio tras su paso por el Paris Saint-Germain, llegó en la mañana de este lunes a Sevilla para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato, que le vincula a la entidad nervionense por una temporada", dice parte del comunicado oficial del club andaluz.

En las redes sociales también se ha publicado un vídeo en el que aparece Sergio Ramos dirigiéndose a la afición sevillista.

"Creo que he cometido errores..."

"Hola sevillistas, hoy es un día muy especial para mí, muy emocionante. Por fin vuelvo a casa y estoy deseando de que llegue ese momento de volver a sentir la camiseta del Sevilla y ponerme este escudo en el pecho. Han pasado 18 años desde que me fui y bueno, creo que he cometido errores y quiero aprovechar la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento. Creo que estamos todos en el mismo barco, somos todos de la misma familia y demasiada gente tenemos fuera para pelearnos nosotros", comienza diciendo Ramos.

"Era una deuda que tenía conmigo, con mi familia..."

"Sólo decir que soy uno más, que vengo a sumar, a remar en la misma dirección y estoy deseando volver a ponerme el escudo del Sevilla, pisar el Sánchez-Pizjuán y volver a encontrarme con todos vosotros. No solo era una deuda que tenía conmigo mismo sino también con mi familia, con mi abuelo, que me hizo sevillista desde que era pequeño, con mi padre, y a partir de ahora no tenía sentido tomar otro rumbo, coger otra dirección que no fuese pasar por mi casa. Espero veros muy pronto, espero dar el máximo y conseguir los objetivos con el equipo", asegura el ex del PSG.

Ramos llega al conjunto sevillista tras uno de los peores inicios ligueros que se le recuerdan (0 puntos de 9 y tres derrotas ante Valencia, Alavés y Girona).