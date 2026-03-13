Arbeloa pone a Courtois por encima de Casillas: "El mejor portero de la historia del Madrid"

Álvaro Arbeloa se mostró optimista este viernes respecto a la recuperación de Kylian Mbappé y aseguró que el club confía en que el delantero francés pueda estar disponible para viajar a Mánchester y, posteriormente, para el derbi liguero ante el Atlético de Madrid.

"La evolución que está llevando es buena, en referencia al plan que hicimos cuando decidimos parar. Hicimos un planning que también dependía mucho de su evolución diaria, pero le veo muy bien, no va a estar para mañana. Pero confiamos en que esté para viajar a Manchester", afirmó en rueda de prensa previa al partido de Liga frente al Elche.

El técnico explicó que la decisión final dependerá de las sensaciones del jugador: "Vamos a ver cómo se encuentra mañana y sobre todo el domingo, que tomaremos una decisión final. Ojalá esté allí y ojalá pueda estar contra el Atlético de Madrid. Después ya, lo que tenga que ser con Francia lo abordaremos cuando llegue ese momento", añadió.

Objetivo: mantener el nivel

Arbeloa también analizó la dificultad de mantener el nivel mostrado ante el Manchester City: "Tienes que conseguir que la autoexigencia que tenemos como equipo sea igual a la motivación del otro día. Lo emocional y lo motivacional es difícil de igualar cuando llega un partido especial. Por eso es tan importante y tan difícil ser jugador del Real Madrid. Nos estamos jugando la liga y sabemos que es un partido importantísimo", señaló.

En el plano físico, destacó el compromiso de su plantilla: "Somos el Real Madrid y los jugadores tienen que ser capaces de cada tres días dar su mejor versión y volver a correr, a pelear y a trabajar como siempre. Si volvemos a ser un gran equipo como fuimos el miércoles pasado con esa mentalidad y con ese compañerismo, podemos ganar cualquier partido y ese tiene que ser nuestro objetivo cada día. Mañana vamos a sacar el mejor equipo para ganar al Elche, no pienso en otra cosa".

Más allá del despliegue físico ante el City, Arbeloa subrayó otros factores clave: "El fútbol no sólo se explica desde lo físico, también desde lo táctico, la calidad y la mentalidad. Quiero ver un equipo con la mentalidad del otro día, con muchísimas ayudas, trabajando por los compañeros, con sacrificio y peleando cada balón. Todos los jugadores cuando dejaron el campo miraron para atrás y vieron que habían dejado todo".

Courtois, el mejor portero

Respecto a los elogios hacia su figura, el entrenador sabe que ante el próximo tropiezo se le volverá "a mirar con dudas". "Las críticas son inherentes a esta silla. Personas que han ganado varias Champions seguidas o han conseguido muchos títulos se han llevado consigo muchas críticas, para mí incomprensibles en muchos momentos. Pero esto lleva este puesto", reflexionó.

El técnico volvió a ensalzar a Thibaut Courtois, al que considera "el mejor portero de la historia del Real Madrid". "Lo que está haciendo Courtois no se lo he visto a nadie. Lo dije el otro día y lo mantengo para siempre. Ahora no hay debate con ningún portero", afirmó.

Por último, pidió a los canteranos mantener la mentalidad que les ha llevado al primer equipo: "Tienen que aprovechar las oportunidades que está habiendo. Lo están haciendo muy bien pero no tienen que perder esa esa mentalidad que les ha traído hasta aquí".

Elogia a la cantera

También dedicó palabras a Thiago y Manuel Ángel: "Todos están de acuerdo en la gran versión que está dando Thiago, y de momento, aquí se queda. Igual que muchos de ellos como Manuel Ángel, que está aportando mucho cuando ha salido. No va a tener problemas en ser un jugador de élite. Es un jugador con un desparpajo excepcional, ambidiestro, sale por los dos lados, con mucha calidad técnica y uno de mis ojitos derechos", concluyó.

