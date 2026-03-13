El hermano menor de los detenidos en Hornachos confiesa el asesinato de Francisca Cadenas

El menor de los dos hermanos detenidos en Hornachos por su implicación en el crimen de Francisca Cadenas ha confesado el asesinato exculpando a su hermano de todos los cargos.

Ambos hermanos fueron detenidos tras encontrar en una vivienda de Hornachos los restos óseos de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017.

Tras pasar varias horas detenidos en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Zafra, el menor de los hermanos ha confesado el crimen.

Por ahora ambos siguen detenidos a la espera de pasar este sábado a disposición judicial.

Mientras tanto, agentes de la Guardia Civil continúan registrando la vivienda de los dos hermanos detenidos.ç

9 años desaparecida

Los vecinos de Hornachos se volcaron en la búsqueda de Francisca, pero no lograron dar con ella hasta que esta misma semana, 9 años después, encontraban restos óseos y confirmaban que eran suyos.

Tras archivarse la investigación en 2019 por falta de pruebas, el procedimiento se volvió a abrir en 2024 por parte de la UCO.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.