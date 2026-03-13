Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Crimen Badajoz

El hermano menor de los detenidos en Hornachos confiesa el asesinato de Francisca Cadenas

El autor del crimen se ha confesado en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra, exculpando a su hermano.

Imagen de Francisca Cadenas

El hermano menor de los detenidos en Hornachos confiesa el asesinato de Francisca Cadenas | Antena 3 Noticias

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

El menor de los dos hermanos detenidos en Hornachos por su implicación en el crimen de Francisca Cadenas ha confesado el asesinato exculpando a su hermano de todos los cargos.

Ambos hermanos fueron detenidos tras encontrar en una vivienda de Hornachos los restos óseos de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017.

Tras pasar varias horas detenidos en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Zafra, el menor de los hermanos ha confesado el crimen.

Por ahora ambos siguen detenidos a la espera de pasar este sábado a disposición judicial.

Mientras tanto, agentes de la Guardia Civil continúan registrando la vivienda de los dos hermanos detenidos

9 años desaparecida

Los vecinos de Hornachos se volcaron en la búsqueda de Francisca, pero no lograron dar con ella hasta que esta misma semana, 9 años después, encontraban restos óseos y confirmaban que eran suyos.

Tras archivarse la investigación en 2019 por falta de pruebas, el procedimiento se volvió a abrir en 2024 por parte de la UCO.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

La segunda mujer que denunció a Errejón no se ratifica y el juzgado se ve abocado a archivar la causa

Íñigo Errejón en los Juzgados de Plaza Castilla

Publicidad

Sociedad

Imagen de Francisca Cadenas

El hermano menor de los detenidos en Hornachos confiesa el asesinato de Francisca Cadenas

Condenada a seis años de cárcel por intentar asesinar a su marido mientras dormía con su hija de dos años en Palma

Condenada una mujer en Palma por intentar matar a su marido mientras dormía con su hija de dos años

Coche de la Policía Nacional REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA NACIONAL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 27/01/2026

Un enfermero de un colegio de Leganés, detenido por presunta agresión sexual a seis menores

Desfile Plaza de España
Semana de la Moda

Madrid es Moda inaugura la Semana de la Moda con un desfile en Plaza de España

Un testigo apunta a un tiroteo en la calle y una bala desviada como el motivo que mató al hombre asomado a su balcón en Alicante
Tiroteo Alicante

Un tiroteo en la calle y una bala desviada: así murió el hombre asomado a su balcón en Alicante

Íñigo Errejón en los Juzgados de Plaza Castilla
Íñigo Errejón

La segunda mujer que denunció a Errejón no se ratifica y el juzgado se ve abocado a archivar la causa

El abogado de la demandante ha informado de que la segunda denunciante ha sufrido un ataque de pánico al pensar en las consecuencias que el proceso podría acarrearle. El juzgado tiene ahora que archivar la investigación.

Detenida la directora de una clínica estética en Madrid por estafar a más de 130 clientes
ESTAFA

Detenida la directora de una clínica estética en Madrid por estafar a más de 130 clientes

Les ofrecía bonos de tratamientos entre 70 y 1.300 euros, dependiendo del tratamiento y el número de sesiones. Después de facturarlos cerró la clínica sin previo aviso.

Morrisey actuando

Morrissey cancela su concierto en Valencia por el ruido que le dejó en "estado catatónico" a causa de las Fallas

Policía Nacional, imagen de archivo

Detienen a una mujer por prender fuego a su pareja mientras dormía en Chiva, Valencia

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 13 de marzo de 2026

Publicidad