Emmanuel Macron anuncia que un soldado francés ha muerto y varios han resultado heridos tras un ataque en el norte de Irak

Los soldados franceses estaban en la zona impartiendo entrenamiento antiterrorista. Emmanuel Macron ha considerado "inaceptable" el ataque.

Presidente francés, Emmanuel Macron

Miriam Vázquez
Publicado:

Un soldado francés ha muerto y varios han resultado heridos tras un ataque iraní en el norte de Irak. Seis soldados franceses que impartían entrenamiento antiterrorista en la región resultaron heridos en un ataque con drones, horas antes una base italiana fue atacada en la zona.

Emmanuel Macron en su perfil de X informaba de que "el suboficial mayor Arnaud Frion del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil en Irak. A su familia, a sus hermanos de armas, quiero expresar todo el cariño y la solidaridad de la Nación. Varios de nuestros soldados han resultado heridos. Francia está con ellos y sus familias. Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Daesh desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques".

La presencia de soldados franceses en Irak se contextualiza estrictamente en la lucha contra el terrorismo y para el presidente francés la guerra no justifica el ataque.

Horas antes, un ataque aéreo nocturno impactó contra una base militar italiana en el Kurdistán iraquí. El Ministerio de Defensa italiano aseguró que el objetivo era una instalación que alberga personal de la OTAN.

Francia está desplegando una docena de buques de guerra, incluido su grupo de ataque de portaaviones, en el Mediterráneo, el mar Rojo y, potencialmente, el estrecho de Ormuz como parte del apoyo defensivo a los aliados amenazados por el conflicto en Oriente Medio.

Sinagoga en Michigan

