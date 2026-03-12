El padre de Marta del Castillo felicita a la UCO por el caso de Francisca Cadenas, pero lamenta: "Cuando yo lo pedí me dijeron que había visto muchas películas"

Felicitación agridulce la de Antonio del Castillo. El padre de Marta del Castillo ha publicado en su perfil de X un mensaje de felicitación para la UCO "por el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas".

"Mis felicitaciones a la UCO por el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas. Cuando yo le pedí la intervención de la UCO en el caso de mi hija, el Jefe Superior del C.N.P. me respondió, que había visto muchas películas. A los resultados me remito".

La Guardia Civil confirmaba este miércoles que los restos óseos encontrados en una vivienda de Hornachos correspondían a la desaparecida Francisca Cadenas que desapareció en 2017.

El pasado 24 de enero se cumplieron 17 años del asesinato de Marta del Castillo, pero su cuerpo sigue sin aparecer. Miguel Carcaño fue condenado a 21 años y tres meses de cárcel por este crimen.

La familia "no ha perdido la esperanza" de llegar a encontrar el cuerpo de Marta, pero cierto es que por ejemplo el abuelo a principios de año reconocía que "no cree en la Justicia" porque pensaba "no entiende nuestro dolor" y además insistía en que hay una mano negra que está manipulado todo esto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.