Mojtaba Jameneí, ¿está vivo, herido o muerto? Daily Mail publica que está en coma y que le habrían amputado una pierna

Crecen los rumores sobre el estado de salud del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí que desde que fue nombrado no ha sido ni visto ni escuchado.

Motjaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán

Miriam Vázquez
Publicado:

Tras cumplirse la primera semana de la guerra en Irán, el régimen nombraba a Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo. Sin embargo, nadie lo ha escuchado ni visto desde entonces y los rumores sobre su estado no dejan de crecer. A través de la televisión iraní difundió su primer discurso, pero no hay ni siquiera un audio que demuestre que efectivamente es él ya que quien dio voz a sus palabras fue la presentadora de ese canal.

Este gesto no hizo más que alimentar las dudas sobre el estado de salud del nuevo líder de los ayatolás. Su padre, Alí Jameneí, fue asesinado durante el primer día del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Mojtaba Jameneí estaba con su padre, en el mismo lugar, en el momento de dicho ataque.

Cuando la televisión estatal iraní confirmó la sucesión del liderazgo confirmaba un detalle que hasta el momento solo era una especulación. La cadena se refirió al nuevo dirigente como 'janbaz', un término persa que se usa para describir a alguien herido por el enemigo en combate.

El embajador de Irán en Chipre, Alireza Salarian, también relató a The Guardian que él nuevo líder "también estaba allí y resultó herido en ese bombardeo." En sus declaraciones indicaba: "He oído que está herido en las piernas, en la mano y en el brazo... Creo que está en el hospital porque está herido".

Medios como Daily Mail publican incluso que el nuevo líder estaría en coma. Citando a una fuente de Teherán, el medio británico publica que estaría ingresado en el Hospital Universitario Sina y añade: "Debido a su condición, no sabe de la guerra en curso, de la muerte de miembros de su familia, incluyendo su esposa e hijo, y de su propia elección como líder supremo".

Otra fuente habría indicado a The Sun a través de mensajes secretos enviados a un disidente exiliado residente en Londres: "Le han cercenado una o dos piernas. También tiene el hígado o el estómago reventados. Al parecer, también está en coma". Daily Mail añade que se cree que el presidente está plenamente informado sobre el estado de Jamenei.

Nacido en Mashhad, Mojtaba Jameneí es un clérigo de rango medio, conocido como hojatoleslam, del que se conocen pocos detalles públicos. Nunca ha concedido entrevistas y apenas aparece en actos oficiales, normalmente en el desfile del aniversario de la Revolución Islámica y en el del Día de Al Quds, dedicado a Jerusalén. Su trayectoria política se ha desarrollado principalmente en la sombra. Tras el nombramiento de su padre como líder supremo en 1989, fue ganando influencia dentro del entramado del poder iraní y actuó como enlace entre la oficina del líder, la milicia Basij vinculada a la Guardia Revolucionaria y los organismos de seguridad. Cuando tenía 17 años, participó brevemente en la guerra entre Irán e Irak en 1986 como miembro de un batallón vinculado a la Guardia Revolucionaria.

