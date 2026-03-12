Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EEUU

El FBI alerta sobre posibles planes de Irán de atacar California con drones

El FBI advirtió a departamentos policiales de California sobre la posibilidad de ataques iraníes contra la costa oeste.

Posible ataque California

El FBI alerta sobre posibles planes de Irán de atacar California | Antena 3 Noticias

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

El FBI advirtió a los departamentos de Policía de California que Irán podría estar trazando planes para atacar a la Costa Oeste de Estados Unidos como represalia a los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes, según ha informado este miércoles 'ABC News'.

Según la alerta a la que tuvo acceso la cadena estadounidense, Irán aspiraba a lanzar drones contra “objetivos no especificados” a través de embarcaciones. Esta hipótesis nace en medio de la ofensiva que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó contra la República Islámica en febrero. El Gobernador del estado de California quiso dar tranquilidad publicando en sus redes sociales: "no tenemos conocimiento de ninguna amenaza inminente en este momento, nos mantenemos preparados para cualquier emergencia".

Trump, por su lado, señaló que las autoridades federales analizan la información tras conocerse un memorando del FBI que advertía sobre la presunta intención iraní de ejecutar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados si Estados Unidos realizaba operaciones militares contra ese país. Además de mencionar que ha sido informado sobre la posible actual presencia de células durmientes iraníes dentro de Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de las alertas que circulan, fuentes policiales con experiencia en antiterrorismo aclararon a 'Los Angeles Times' que la alerta, aunque está basada en datos de la Guardia Costera, carece de información creíble sobre un ataque inminente y corresponde a un aviso preventivo.

“La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador está trabajando activamente con funcionarios de seguridad estatales, locales y federales para proteger nuestras comunidades”, dijo la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, a 'ABC News'.

El almirante de flota retirado Juan Rodríguez Garat, en 'Espejo Público', ante esta hipótesis, ha puesto sobre la mesa los que, para él, son los verdaderos intereses de Irán. "A los iranís les interesa encarecer el coste de la guerra para que el resto de países presionen a Trump para que cese, no creo que les interese espolear al pueblo americano en su propio territorio", manifiesta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán "teñirá de sangre" el golfo Pérsico si invaden sus islas

Estrecho de Ormuz

Publicidad

Mundo

Estrecho de Ormuz

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán "teñirá de sangre" el golfo Pérsico si invaden sus islas

Imagen de archivo de una operación de corazón

Muere tras viajar a Turquía para someterse a una abdominoplastia

Posible ataque California

El FBI alerta sobre posibles planes de Irán de atacar California con drones

Jorge Morales, director de Próxima Energía
GUERRA IRÁN

Jorge Morales advierte del impacto energético por el bloqueo del estrecho de Ormuz: "Vamos a estar sin gas durante cerca de un mes"

Una mujer se desmaya en un mitin de Trump.
EEUU

Susto en un mitin de Donald Trump: Una mujer se desmaya mientras hablaba el presidente de EEUU

Estrecho de Ormuz
Guerra en Irán

Irán ataca sin piedad a los petroleros en el estrecho de Ormuz que se ha convertido en el punto crítico

Irán bloquea el estrecho porque tiene claro lo que quiere conseguir. La guerra global que supondría el colapso de la economía. Ante este temor se han liberado 400 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas. La mayor inyección de la historia.

Donald Trump y su nueva obsesión
Donald Trump

La nueva extravagancia de Donald Trump: unos zapatos de 145 dólares que regala a sus hombres de confianza

Donald Trump se ha convertido en el mejor embajador de esta marca de zapatos.

Imagen de archivo de niños

Las cifras del terror: Más de 1.100 niños han muerto o han resultado heridos desde el comienzo de la guerra en Irán, según UNICEF

Imagen de Donald Trump

Donald Trump asegura que la guerra en Irán "está ganada", pero añade que eso no significa que vaya a terminar de inmediato

Donald Trump, tras reunirse con Merz

Trump carga otra vez contra España: "No está cooperando"

Publicidad