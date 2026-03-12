El FBI alerta sobre posibles planes de Irán de atacar California con drones

El FBI advirtió a los departamentos de Policía de California que Irán podría estar trazando planes para atacar a la Costa Oeste de Estados Unidos como represalia a los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes, según ha informado este miércoles 'ABC News'.

Según la alerta a la que tuvo acceso la cadena estadounidense, Irán aspiraba a lanzar drones contra “objetivos no especificados” a través de embarcaciones. Esta hipótesis nace en medio de la ofensiva que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó contra la República Islámica en febrero. El Gobernador del estado de California quiso dar tranquilidad publicando en sus redes sociales: "no tenemos conocimiento de ninguna amenaza inminente en este momento, nos mantenemos preparados para cualquier emergencia".

Trump, por su lado, señaló que las autoridades federales analizan la información tras conocerse un memorando del FBI que advertía sobre la presunta intención iraní de ejecutar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados si Estados Unidos realizaba operaciones militares contra ese país. Además de mencionar que ha sido informado sobre la posible actual presencia de células durmientes iraníes dentro de Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de las alertas que circulan, fuentes policiales con experiencia en antiterrorismo aclararon a 'Los Angeles Times' que la alerta, aunque está basada en datos de la Guardia Costera, carece de información creíble sobre un ataque inminente y corresponde a un aviso preventivo.

“La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador está trabajando activamente con funcionarios de seguridad estatales, locales y federales para proteger nuestras comunidades”, dijo la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, a 'ABC News'.

El almirante de flota retirado Juan Rodríguez Garat, en 'Espejo Público', ante esta hipótesis, ha puesto sobre la mesa los que, para él, son los verdaderos intereses de Irán. "A los iranís les interesa encarecer el coste de la guerra para que el resto de países presionen a Trump para que cese, no creo que les interese espolear al pueblo americano en su propio territorio", manifiesta.

