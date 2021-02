La investigación sobre las causas de la muerte de Maradona continúa y ahora se ha filtrado la conversación entre Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, acusados por un presunto homicidio culposo en la muerte de 'El Pelusa'.

El portal Infobae ha desvelado esa conversación, en la que llama la atención la forma en que se expresa Leopoldo Luque al conocer la muerte de Maradona.

"Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenes que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación", le comunica Luque a Agustina Cosachov mientras conduce de camino al country de Maradona en San Andrés.

"Sí boludo, parece que hizo un paro cardiorespiratorio. Se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo ya estoy yendo para allá, boludo", comenta el médico de Maradona en un audio que ha indignado a Argentina.

La psiquiatra Agustina Cosachov le comenta a Luque los intentos de reanimación que han llevado a cabo para tratar de impedir la muerte de Maradona.

"Entramos a la pieza y estaba frio, frio. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, 'El Negro', yo y 'Monona' (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada", explica Cosachov.

"Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Son pacientes así, muy difícil"

Ante este audio, Luque trata de calmar a la psiquiatra y le asegura: "Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga".

"Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para donde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado", finaliza la conversación de Luque con Agustina Cosachov.