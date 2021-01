Ronald Koeman: "No veo a los jugadores preocupados por la situación económica"

¿Está el Barcelona en quiebra económica? Las cifras que han trascendido sobre su deuda indican al menos la grave situación que atraviesa el club azulgrana, cuyas arcas se han vaciado ante la falta de ingresos generada por la crisis del coronavirus.

El Barcelona presenta una deuda de 1.173 millones de euros, a corto plazo -30 de junio- es de 730, 679 millones de euros. Los datos son preocupantes, más si cabe al no vislumbrase la vuelta de espectadores y los ingresos a corto plazo.

A este respecto ha sido preguntado Ronald Koeman, quien se ha limitado a asegurar que "todos los clubes pueden sacar números bastante malos a día de hoy. No sólo aquí".

"Los equipos sufren económicamente por el covid. También el Barça se resiente de la falta de turismo. Todos los clubes pueden sacar números bastante malos a día de hoy. No sólo aquí. No he visto a los jugadores demasiado afectados por este tema. Todos hemos ayudado al club con la rebaja salarial", ha indicado Koeman.

El entrenador holandés ha asegurado que desconoce si el club lleva al día el pago de los salarios de los futbolistas.

"Yo no sé si eso es verdad. Tengo que preguntarlo. Hasta entonces, no puedo responder a este tipo de pregunta", ha indicado Koeman sobre el tema salarial de la plantilla del primer equipo.

Koeman no se fía del Rayo: "Tiene algunos jugadores con calidad de Primera"

En cuanto al partido de mañana de octavos de final de Copa del Rey ante el Rayo Vallecano, Koeman admitió que "la Copa es el camino más corto para ganar algo" y que "lo más importante es pasar la eliminatoria". Aunque teniendo en cuenta el calendario deseó que ojalá se pueda "evitar la prórroga".

El técnico holandés opinó que a pesar de que "juega en Segunda, el Rayo tiene algunos jugadores con calidad de Primera". Así, dijo que el Barcelona deberá estar muy concentrado "para superar la eliminatoria". Y no desveló si hará rotaciones: "Siempre depende de si hay jugadores tocados o con mucho cansancio. Si es así hay que poner a otros jugadores, pero ante el Rayo habrá un equipo fuerte para pasar la eliminatoria".

Para este partido Leo Messi regresa a la convocatoria tras cumplir dos partidos de sanción ante Cornellà y Elche.

Koeman desveló que el jugador argentino "tiene muchas ganas de jugar y de ganar títulos, es un jugador ganador y quiere jugar todos los partidos". Además, dijo que "está fresco, con ganas y sin molestias".