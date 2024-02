La reprimenda de Juan Carlos Unzué a los diputados ausentes en su defensa de la ley ELA

El exfutbolista y enfermo de ELA Juan Carlos Unzué ha reclamado este martes en el Congreso de los Diputados una legislación para esta enfermedad, para que quienes la padecen tengan "la posibilidad de vivir dignamente antes de morir". El exportero también ha denunciado haya quedado sin tramitar la proposición que la cámara aprobó por unanimidad en marzo de 2022.

"No nos vale con buenas intenciones y palabras bonitas, necesitamos hechos, acciones, que esa ley se tramite ya"

Unzué ha participado en la jornada parlamentaria por una regulación que garantice una vida digna a las personas con ELA en la sala Constitucional de la cámara Baja, donde denunció que, pese a esa aprobación, el Gobierno no tramitó la ley, "la bloqueó 50 veces y la proposición quedó en un cajón sin tramitar antes de las pasadas elecciones".

"Ellos tienen responsabilidad, pero el resto de los partidos políticos que conformaban la oposición deberían haberse unido, haber presionado al Gobierno y tampoco lo hicisteis. Sois responsables todos de que esa tramitación no esté hecha y de que esas ayudas no hayan llegado. No nos vale con buenas intenciones y palabras bonitas, necesitamos hechos, acciones, que esa ley se tramite ya y que esas ayudas estén al servicio de los afectados lo antes posible. Les pido por favor que nos cuiden. Si algo no tenemos es tiempo que perder", ha lamentado.

Saca los colores a los políticos

Unzué ha lamentado asimismo que en la sala hubiera solo cinco diputados durante su intervención en una de las mesas redondas de la jornada, junto a José Luis Capitán, atleta enfermo desde hace 9 años y medio, Miguel Ángel Roldán, deportista, y Noemí Sobrino, también afectados, en la que explicaron la dureza de su día a día.

"¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar la mano? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados tendrá algo muy importante que hacer, porque hemos venido a vuestra casa, sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros estar aquí, no solo económicamente, sino de esfuerzo físico. Espero que esto quede grabado y nos escuchen. Les pediría voluntad para tramitar esa ley, para que esas ayudas lleguen lo antes posible, y empatía, para que, aunque sea un ratito, se pusieran en nuestro lugar para entender nuestras necesidades y reivindicaciones", reclamó en mitad de una ovación de los presentes.

Unzué ha sacado así los colores a los diputados que no han asistido a las jornadas para hablar de la ELA. Y es que en esa sala había más pacientes de ELA que diputados... Por eso, les ha pedido más empatía y les ha recordado que la ley de la ELA lleva más de un año bloqueada.

'Me jode sentirme un privilegiado'

Unzué, que anunció en marzo de 2020 que padecía la enfermedad, tomó la palabra también al inicio de la sesión, junto al presidente de CONELA, Fernando Martín, quien señaló que personas diagnosticadas hace tres años ya han muerto por "no haber podido permitirse cubrir los gastos que la enfermedad les ha planteado".

"Me jode mucho sentirme un privilegiado porque mi situación económica no va a condicionar mi decisión final de cuándo morir, pero a muchos compañeros y compañeras esta situación económica sí les condiciona y creo que eso no es justo. Lo que les estamos pidiendo es que antes de morir dignamente nos den la posibilidad de vivir dignamente y eso hoy es imposible en nuestro país", apostilló el exjugador navarro.

