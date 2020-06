El representante de Seri: "El PSG llamó al Niza hace tres días sólo para joder al Barcelona"

El Barcelona sigue buscando refuerzos de forma desesperada. Los culés, que tienen 222 millones en las arcas tras la marcha de Neymar y muchas ideas pero poca concreción en sus fichajes, se fijó en Seri, del Niza, al cual parecen haber descartado en los últimos días.

Su representante, Franklin Mala, ha desvelado en RAC1 además un interés del PSG en el mediocentro con un solo objetivo: "El PSG llamó hace tres días al Niza solo para joder al Barça".

Además, no comprende qué ha pasado en el seno del Barcelona para que de la noche a la mañana hayan perdido interés en su jugador, alegando motivos técnicos: "Son palabras mayores. A mí no me dicen nada sus motivos. Era posible llegar a un acuerdo y los dos clubes estaban negociando desde hace días".