La reflexión de Valverde que ha sorprendido al madridismo: "Pasará muchas más veces, siento que les fallo"

Un día después de una de las derrotas más duras que ha sufrido el Real Madrid en los últimos años (3-2 ante el Barça con un gol de Koundé en el minuto 116), uno de los líderes y estandartes del vestuario, Fede Valverde, ha querido compartir una interesante reflexión que no ha dejado indiferente a ningún madridista.

El uruguayo, una pieza completamente trascendental en el once de Ancelotti, es el jugador que más minutos ha jugador esta temporada y la última vez que se le pudo permitir un cierto descanso fue el 29 de marzo ante el Leganés, donde apenas disputó 19 minutos. Un papel en el que el propio Fede Valverde se siente muy cómodo, juegue donde juegue y lo que juegue, sin embargo, tal y como él mismo lo ha reflejado en su 'comunicado', siente que ha "fallado" a la afición madridista.

La reflexión de Valverde: "Pasará más veces, siento que les fallo..."

"Volvió a pasar. Y seguramente volverá a pasar muchas veces más, porque es el camino que estamos construyendo y es normal que uno caiga después de tantos kilómetros. Me entristece, me genera bronca, impotencia. Siento que les fallo. Está siendo un año complicado, física y mentalmente muy duro, pero un día fui claro; 'hasta que no me den más las piernas'. Este club no merece menos. Volveremos, seguiremos y ahí estaré dejando todo por el respeto que merece el Madrid, su gente y todo lo que conlleva jugar en el equipo mas ganador de la historia. Gracias", escribió el uruguayo en sus perfiles oficiales.

Pocos jugadores son tan autocríticos como el ex de Peñarol, pero pocos son tan positivos como él, y así lo ha querido reflejar con su escrito, en el que apela a que el equipo volverá a ganar títulos: "Volveremos, seguiremos y ahí estaré dejando todo por el respeto que merece el Madrid, su gente y todo lo que conlleva jugar en el equipo mas ganador de la historia".

Los 5 partidos que le quedan al Real Madrid y Barça

Ahora, y tras perder la segunda final de la temporada ante el Barça (Supercopa de España y Copa del Rey), al Real Madrid solo le quedan cinco partidos de Liga para intentar remontar los 4 puntos de desventaja respecto a los azulgranas y llevarse uno de los dos títulos más importantes (Liga y Champions). Los blancos levantaron dos trofeos a principio de temporada (Supercopa de Europa y Mundialito de Clubes).

Jornada 34: Valladolid - Barcelona (3 de mayo) y Real Madrid - Celta (4 de mayo).

Jornada 35: Barcelona - Real Madrid (11 de mayo).

Jornada 36: Espanyol - Barcelona (14 de mayo) y Real Madrid - Mallorca (14 de mayo).

Jornada 37: Barcelona - Villarreal (18 de mayo) y Sevilla - Real Madrid (18 de mayo).

Jornada 38: Athletic de Bilbao - Barcelona (25 de mayo) y Real Madrid - Real Sociedad (25 de mayo).

