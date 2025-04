Barcelona - Real Madrid en directo: ¡Mbappé, suplente en la final de la Copa del Rey en La Cartuja!

¡Muy buenas tardes de sábado y bienvenidos a la retransmisión en directo de la final de la Copa del Rey 2024-2025 entre Barcelona y Real Madrid! ¡PARTIDAZO en mayúsculas! No lo hay mejor en España, por lo que, en cuanto a calidad y rivalidad no existe mejor final posible. Es el tercer Clásico de la temporada y el segundo en una final tras la de la Supercopa de España en la que los azulgranas se impusieron con claridad por 5-2. El primer enfrentamiento también terminó muy a favor de los de Flick, que tomaron el Bernabéu por 0-4. No obstante, esto es una final y en una final, y más con el Real Madrid de por medio, no hay favoritos.

¡Vamos ya con la previa, que hay mucho, pero que mucho que contar! ¡ARRANCAAAMOS!