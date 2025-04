El Real Madrid, en un lío tras las expulsiones de Rüdiger, Bellingham y Lucas Vázquez: "No tengo excusa..."

El Real Madrid plantó cara, rozó el título y finalmente murió en la orilla ante el Barça en la final de la Copa del Rey 2024-2025. El gol de Koundé en la prórroga (116') dio el título a los azulgranas y desesperó a parte del banquillo blanco, que terminó protestando de forma airada y "agresiva" -en el caso de Jude Bellingham- las últimas decisiones del colegiado De Burgos Bengoetxea.

Rüdiger, Lucas Vázquez y Bellingham, expulsados

Terminaron siendo expulsados el jugador inglés, Lucas Vázquez y Antonio Rüdiger, este último protagonizó el gesto antideportivo de la final después de lanzar un objeto de papel al árbitro vasco desde el banquillo cuando el partido estaba a unos pocos segundos de terminar. Además, varios compañeros y miembros del staff técnico tuvieron que contenerle para que su enfado no fuese a más. O más bien las posibles consecuencias.

"No hay excusa... pido disculpas al árbitro"

Varias horas después, eso sí, el central alemán pidió disculpas en sus redes sociales: "Definitivamente no hay excusa para mi comportamiento de anoche. Lo siento mucho. Jugamos un muy buen partido desde la segunda parte. Después de 111 minutos, ya no pude ayudar a mi equipo y antes del pitido final cometí un error. Pido disculpas de nuevo al árbitro y a todos a quienes decepcioné anoche.

Los actas de las tres expulsiones

Pero el daño ya estaba hecho, al equipo y especialmente al suyo propio porque ahora se enfrenta a una sanción muy dura. Acudiendo al acta del árbitro de la final de Copa, así es como describió el incidente con el ex del Chelsea: "En el minuto 120... Antonio Rüdiger fue expulsado por el siguiente motivo: Por lanzar un objeto desde el área técnica sin llegar a alcanzarme. Tras ser enseñada la tarjeta roja, tuvo que ser sujetado por varios miembros del cuerpo técnico, mostrando una actitud agresiva". Rüdiger seguramente se enfrente a una sanción de entre 4 y 12 partidos según el Artículo 101 del Código Disciplinario. Habrá que ver cómo se interpreta ya que se puede valorar de dos formas: "actitud violenta" o "intento de agresión".

Rüdiger, de 4 a 12 partidos de sanción

No obstante, sea cual sea la sanción parece que el defensa no podrá volver a jugar en lo que resta de temporada ya que solo quedan 5 partidos de Liga. No estará en el Clásico de Montjuic el próximo 11 de mayo.

¿Bellingham y Lucas?

En cuanto al acta de los otros dos expulsados, De Burgos Bengoetxea definió así las tarjetas rojas a Lucas Vázquez: "Protestar una de nuestras decisiones, entrando varios metros en el terreno de juego, haciendo gestos de disconformidad" y Jude Bellingham: "Una vez finalizado el partido, se dirigió hacia nuestra posición en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus compañeros". En estos casos los castigos son mucho menores ya que se exponen como máximo a dos partidos de sanción que cumplirían en la próxima edición de la Copa del Rey.

Vinicius y Mendy, lesionados

En principio, el equipo blanco no contará con Rüdiger en lo que resta de Liga (5 partidos) pero también está pendiente de otros dos jugadores que terminaron el partido lesionados. Mendy, esta vez, apenas duró 8 minutos en el terreno de juego, y Vinicius tuvo que ser sustituido en el minuto 89. De momento, el Madrid no ha emitido los partes médicos pero podrían ser baja en los próximos partidos del equipo. El fin de semana que viene recibirán al Celta en el Bernabéu con las bajas confirmadas, hasta el momento, de Militao, Carvajal y Camavinga.

