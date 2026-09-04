LALIGA
Betis - Real Madrid, en directo LaLiga EA Sports: Estas son las alineaciones confirmadas
Sigue en directo el minuto a minuto del Betis - Madrid en el estadio de La Cartuja. El equipo de Mourinho busca la cuarta victoria mientras que el conjunto de Pellegrini tratará de reaccionar tras su derrota contra el Levante.
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Tras el 4-0 al Málaga, el Real Madrid ya podría contar con un once eficaz que le ha ofrecido buenos resultados en las primeras dos jornadas de LaLiga.
Sin embargo, este viernes a las 21:00, Mourinho se enfrenta en La Cartuja a un partido que él considera un desafío y hay posibilidades de que se produzcan varios cambios en la alineación.
Tchouameni, aparentemente, sigue disponible. También están previstas la participación de Arda Güler o de Bernardo Silva, que se cambiaría por Camavinga.
El Real Betis, por su parte, piensa ya en alternativas para hacer frente al equipo merengue tras probar distintas posiciones, tal y como afirma su entrenador, Manuel Pellegrini.
La vuelta de Dani Ceballos al Betis ha marcado los últimos días del club, aunque hoy no saldrá al campo.
Mbappé, en racha
Kylian Mbappé ha sido uno de los grandes protagonistas de este comienzo de Liga. El delantero francés suma cuatro de los diez goles madridistas y es actualmente la principal amenaza ofensiva del equipo blanco.
A pesar de ello, el duelo en La Cartuja requerirá de una mayor exigencia. El Real Madrid no ha ganado al Betis como visitante desde 2021 y desde entonces acumula tres empates y una derrota en sus visitas al equipo verdiblanco.
Además, Manuel Pellegrini ha transformado al Betis en una apuesta fiable como equipo local. Desde el 31 de agosto de 2025, cuando cayó ante el Athletic Club, sólo ha sido derrotado dos veces en casa, la última de ellas ante el Barcelona en diciembre.
El Betis debe reaccionar
El comienzo de los verdiblancos también había sido positivo hasta su visita al Ciutat de Valencia.
El Betis inició el campeonato con dos victorias ante la Real Sociedad y Valencia. La segunda permitió a Pellegrini llegar a las 100 victorias en Liga como entrenador del conjunto sevillano.
No obstante, en la tercera jornada, el Levante goleó por 5-2 a los verdiblancos y se apreciaron importantes problemas en su defensa, por lo que Pellegrini deberá corregir antes de recibir a uno de los ataques más en forma del campeonato.
El Betis volverá a la Liga de Campeones 20 años después y se estrenará al Lille, mientras que el Real Madrid comenzará contra el Inter de Milán.
Onces confirmados
Real Betis: Valles, Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran Garcia, Facundo Bernal, Marc Roca, Antony, Isco, Fornals y Cucho.
Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.
Última hora del Betis - Real Madrid de LaLiga EA Sports, en directo: A qué hora empieza el partido
Cada vez queda menos para el arranque, que tendrá lugar a las 21:00 horas en La Cartuja, en Sevilla.
Última hora del Betis - Real Madrid de LaLiga EA Sports, en directo: Ambos equipos, en la Champions
Es poco habitual ver al Madrid jugando un viernes. Además, se enfrenta al Real Betis, otro equipo que se encuentra en la próxima edición de la Champions League.
Última hora del Betis - Real Madrid de LaLiga EA Sports, en directo: Bernardo Silva, Suplente
Bernardo Silva, de nuevo, en la suplencia. El portugués tampoco podrá jugar contra el Inter de Milán debido a una sanción de la temporada pasada con el City.
Última hora del Betis - Real Madrid de LaLiga EA Sports, en directo: Ceballos no llega a tiempo
Ausencias importantes para el Betis. Pellegrini no contará con Giovani Lo Celso, Aitor Ruibal, Ez Abde ni Dani Ceballos.
¡Ya sabemos los XI! Este es el del Real Madrid
Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.
¡Ya sabemos los XI! Este es el del Betis
Real Betis: Valles, Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran Garcia, Facundo Bernal, Marc Roca, Antony, Isco, Fornals y Cucho.
Última hora del Betis - Real Madrid de LaLiga EA Sports, en directo: Posible alineación del Betis
REAL BETIS: Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Fran García; Marc Roca, Bernal, Fornals; Antony, 'Cucho' Hernández y Riquelme.
Última hora del Betis - Real Madrid de LaLiga EA Sports, en directo: Betis - Real Madrid de LaLiga EA Sports, en directo: Gran disputa esta noche en La Cartuja, en la cuarta jornada de liga
¡Bienvenidos al directo del Betis - Madrid!
El equipo de José Mourinho buscará la cuarta victoria en el estadio de La Cartuja, mientras que el Betis buscará remontar en la clasificación de LaLiga tras su derrota contra el Levante el pasado 28 de agosto.
El equipo blanco viene de un hat trick de Mbappé y un gol de Vinícius en el partido contra el Málaga en el Bernabéu, pero este partido será un desafío para el conjunto madrileño.
Los verdiblancos, por su parte, serán una amenaza y obligará a ambos equipos a jugar al máximo nivel de la mano de Manuel Pellegrini, que deberá reaccionar esta noche y pelear por la victoria.
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