Betis - Real Madrid, en directo LaLiga EA Sports: Estas son las alineaciones confirmadas

Tras el 4-0 al Málaga, el Real Madrid ya podría contar con un once eficaz que le ha ofrecido buenos resultados en las primeras dos jornadas de LaLiga.

Sin embargo, este viernes a las 21:00, Mourinho se enfrenta en La Cartuja a un partido que él considera un desafío y hay posibilidades de que se produzcan varios cambios en la alineación.

Tchouameni, aparentemente, sigue disponible. También están previstas la participación de Arda Güler o de Bernardo Silva, que se cambiaría por Camavinga.

El Real Betis, por su parte, piensa ya en alternativas para hacer frente al equipo merengue tras probar distintas posiciones, tal y como afirma su entrenador, Manuel Pellegrini.

La vuelta de Dani Ceballos al Betis ha marcado los últimos días del club, aunque hoy no saldrá al campo.

Mbappé, en racha

Kylian Mbappé ha sido uno de los grandes protagonistas de este comienzo de Liga. El delantero francés suma cuatro de los diez goles madridistas y es actualmente la principal amenaza ofensiva del equipo blanco.

A pesar de ello, el duelo en La Cartuja requerirá de una mayor exigencia. El Real Madrid no ha ganado al Betis como visitante desde 2021 y desde entonces acumula tres empates y una derrota en sus visitas al equipo verdiblanco.

Además, Manuel Pellegrini ha transformado al Betis en una apuesta fiable como equipo local. Desde el 31 de agosto de 2025, cuando cayó ante el Athletic Club, sólo ha sido derrotado dos veces en casa, la última de ellas ante el Barcelona en diciembre.

El Betis debe reaccionar

El comienzo de los verdiblancos también había sido positivo hasta su visita al Ciutat de Valencia.

El Betis inició el campeonato con dos victorias ante la Real Sociedad y Valencia. La segunda permitió a Pellegrini llegar a las 100 victorias en Liga como entrenador del conjunto sevillano.

No obstante, en la tercera jornada, el Levante goleó por 5-2 a los verdiblancos y se apreciaron importantes problemas en su defensa, por lo que Pellegrini deberá corregir antes de recibir a uno de los ataques más en forma del campeonato.

El Betis volverá a la Liga de Campeones 20 años después y se estrenará al Lille, mientras que el Real Madrid comenzará contra el Inter de Milán.

Onces confirmados

Real Betis: Valles, Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran Garcia, Facundo Bernal, Marc Roca, Antony, Isco, Fornals y Cucho.

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.