Real Madrid - Rayo Vallecano en directo: ¡el Atleti pierde en Getafe; los blancos pueden pasarles si ganan hoy!

Los blancos se han dejado 10 de los últimos 15 puntos y ya no tienen margen de error en Liga. Perdieron el liderato y después el 'coliderato' que compartían con el Barça (los culés estaban por encima por duelo directo y goal average). El conjunto de Ancelotti, mermado por las bajas y por un sistema que no termina de encajar, ha perdido comba en Liga ante la incesante presión de culés y azulgranas. En estos momentos el Atlético está jugando en Getafe y el Barça ayer no pudo jugar ante Osasuna por el trágico fallecimiento de su doctor Carles Miñarro.